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Spor Böyle gol makinası düşman başına! Büyük hayal kırıklığı...
Spor

Böyle gol makinası düşman başına! Büyük hayal kırıklığı...

Galatasaray, gol makinası olur düşüncesiyle Benfica'dan kadrosuna kattığı Seferovic'i ocak ayında gönderme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 15:47:00 -
Böyle gol makinası düşman başına! Büyük hayal kırıklığı...

Galatasaray, devre arası transfer döneminde istenileni veremeyen Seferovic'i gönderip yerine yerli bir golcü alacak.
Haber Merkezi

Sezon öncesi Galatasaray'ın Benfica'dan 1 milyon euro kiralama ücreti ve 2.3 milyon euro satın alma opsiyonu ile kadrosuna kattığı Haris Seferovic, büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Ligde oynadığı 8 maçta golle tanışamayan İsviçreli forvet sadece kupada 2 gol atabilidi.

Dün akşam Ankara Keçiörengücü ile oynanan kupa maçında da penaltı kaçıran Seferovic, taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Okan Buruk'un planları arasından çıkardığı Haris Seferovic de ayrılık yönünde karar aldı.

Seferovic ile ocak ayında karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmak isteyen Galatasaray yönetimi, yerli forvet arayışını hızlandırdı.

Seferovic, Galatasaray'dan 2.3 milyon euro kazanıyor. Yönetim uygun bir anlaşma ile yollarını ayırmayı planlıyor.

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