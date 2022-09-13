Böyle gaddar bir futbolcu görülmedi! Serhat Ardahan-Kars 36 maçında büyük canilik
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eleme maçında Serhat Ardahan Spor forması giyen Erhan Çınar'ın rakip oyuncuları yaralayıcı şiddetli müdahaleleri büyük tepki gördü.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eleme maçında Serhat Ardahan Spor ile Kars 36 Spor arasında oynanan maçın 51. dakikasında bir anda kavga çıktı ve ortalık karıştı.
Ev sahibi ekipten Erhan Çınar, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Serhat Ardahanspor forması giyen Erhan Çınar'ın gaddarca hareketleri futbolseverler tarafından büyük tepki gördü.