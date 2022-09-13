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Spor Böyle gaddar bir futbolcu görülmedi! Serhat Ardahan-Kars 36 maçında büyük canilik
Spor

Böyle gaddar bir futbolcu görülmedi! Serhat Ardahan-Kars 36 maçında büyük canilik

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eleme maçında Serhat Ardahan Spor forması giyen Erhan Çınar'ın rakip oyuncuları yaralayıcı şiddetli müdahaleleri büyük tepki gördü.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 15:11:00 -

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eleme maçında Serhat Ardahan Spor ile Kars 36 Spor arasında oynanan maçın 51. dakikasında bir anda kavga çıktı ve ortalık karıştı.

Ev sahibi ekipten Erhan Çınar, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Serhat Ardahanspor forması giyen Erhan Çınar'ın gaddarca hareketleri futbolseverler tarafından büyük tepki gördü.

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Yorumlar

Kemal

Men edeceksiniz bu adamı. Ulan direk öldürmeye teşebbüs bu. Yazıklar olsun sana futbolcu gibi, seni mahalle maçında oynatmam.
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