Böyle dostluk görülmedi! O nereye keçi oraya

Kütahya'nın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yalnız yaşayan 71 yaşındaki Ramazan Olur, keçisini bir an olsun yanından ayırmıyor. Keçiyi sahibiyle birlikte Kütahya'nın cadde ve sokaklarından gören insanlar ise hayranlıklarını gizleyemiyor.

4 ay önce dünyaya gelen keçiye Almanya'daki torunu 'Sude'nin adını verdiğini belirten Ramazan Olur, "Herkes evinde kedi köpek beslerken, ben keçi besliyorum. Birbirimize çok alıştık. Ben Sude'yi bir evladım gibi görüyorum. Çarşıya pazara gittiğimde yanımda Sude'yi de götürüyorum. Herkes bu durumu tebessüm ile karşılıyor. Keçi Sude ile aramızda güzel bir bağ oluştu, çocuk gibi beni arıyor, nereye gidersem peşimden geliyor. Sude'ye sokakta ilgi alaka da çok fazla" dedi.

Ramazan Olur ile Sude'nin dostluğunu gören vatandaşlar ise hayranlığını gizleyemiyor.