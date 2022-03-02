Böyle çağdaş medeniyetler seviyesinin taaa içine...

Hikmet Genç, Ukraynalıların karşı karşıya kaldığı zulümle ilgili Batı medyasında çıkan ikiyüzlü yorumları köşesine taşıdı. Medeniyet, demokrasi, adalet, insanlık, vicdan satan şeytanların gerçek yüzünü gözler önüne seren Genç, "Böyle çağdaş medeniyetler seviyesinin ta içine tüküreyim" dedi. İşte Akşam gazetesindeki o dikkat çekici yazı:

" "İnsan aynı insan, vicdan aynı vicdan değil mi?.." diyerek bitirmiştim son yazımı.

Tevafuk işte... Ardından CBC News, BBC, ITV News, Fransız TV kanalı BFM, İngiliz Daily Telegraph'tan bazı gazetecilerin, muhabirlerin, medya mensuplarının ve dahi batılı yorumcuların o rezil ırkçı faşist konuşmaları düştü basına...

Unutmayalım ve aklımızın bir köşesine yazalım...

"Affınıza sığınarak söylüyorum, burası Irak ya da Afganistan gibi on yıllardır çatışma yaşanan bir yer değil. Burası bunun yaşanmasını beklemediğiniz daha medeni, daha Avrupalı."

"Ukraynalıların başlarına düşünülemez bir şey geldi. Burası gelişmekte olan bir üçüncü dünya ülkesi değil, burası Avrupa."

"21. yüzyıldayız, bir Avrupa şehrindeyiz ve sanki Irak'ta ya da Afganistan'daymışız gibi seyir füzesi ateşi var, hayal edebiliyor musunuz?"

"Putin'in desteklediği Suriye rejiminin bombalarından kaçan Suriyelilerden bahsetmiyoruz, Avrupalıların bizimkine benzeyen arabalarla kendilerini kurtarmak için ülkelerinden ayrılmalarından bahsediyoruz."

"Bize çok benziyorlar. Bu durumu çok şoke edici kılıyor. Ukrayna bir Avrupa ülkesi"

"Bu olaylar benim için çok duygusal çünkü, 'sarı saçlı mavi gözlü' insanların ve Avrupalı çocukların her gün Putin'in füzeleri tarafından öldürüldüğünü görüyorum."

Evet, yorumlanacak çok fazla bir şey yok...

İşte Batı'nın özeti budur. "Çağdaş medeniyetler seviyesi" dedikleri seviye budur. Sana bana medeniyet, demokrasi, adalet, insanlık, vicdan satan şeytanların gerçek yüzü de budur.

Ne demek istiyorlar?..

Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Arakan'da, Afrika'da ölen insanlarla, Avrupa'da ölen insanlar bir değildir!

Irak'taki ambargo yüzünden 20 yılda 500 bin bebek ölebilir. Yapılan askeri operasyonlarla Suriye'de, Afganistan'da, Afrika'da çoluk çocuk kadın dahil milyonlarca insan da ölebilir...

Yani diğerleri ölebilir ama batılı gelişmiş çağdaş mavi gözlü sarışınlar ölemez!

Bosna'da olduğu gibi eğer Müslümansa, sarı saçlı ve mavi gözlü olması da kurtarmaz.

Böyle çağdaş medeniyetler seviyesinin ta.., içine tüküreyim!.."