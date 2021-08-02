Manavgat, Marmaris, Mersin, Adana, Bodrum, Osmaniye ve Aydın'da peş peşe çıkan yangınlar ciğerlerimizi yakarken sosyal medyada cirit atan provokatörler, düğmeye bastı.

Yalan ve iftiralarla Türkiye'yi hedef alan alçak operasyona "kokuşmuş mahalle" diye tabir edilen magazin camiasının "ünlü" diye pohpohladığı figüranlar da katıldı.

Gezi kalkışmasında olduğu gibi bir anda organize olan provokatörler, yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetini hedef aldı.

Böyle buyurdu sultan! "İktidar derhal değişmeli"

Devletin milletiyle omuz omuza vererek mücadele ettiği yangın fekaletini fırsata çevirmek isteyenlerden biri de Fazıl Say oldu.

Demokrat ayakları yapan Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda erken seçim istemekle de yetinmedi bir de iktidarın derhal değişmesini istedi.

Bu millete her zaman hasım olmuş olan kirli zihniyetini bir kez daha kusan Say, seçimde halk yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçecek olursa onun da sayılmayacağının mesajını verdi.

Seçim yetmez, iktidar değişmeli!

Yüksek katılım oranıyla dünyaya demokrasi dersi veren Türkiye'de iktidarın değişmesi için seçimin yetmeyeceğini utanmadan, sıkılmadan yazan sözde sanatçının o küstah paylaşımı şu şekilde:

"Biz terkedilmiş bir toplumuz. İyice anladık.Uluslararası yardım çağrısından başka çare kalmadığını hepimiz görüyoruz. Ormanlarımız yanıyor. Bir türlü söndürülemiyor. Bizde ise; erken seçim olmalı, iktidar derhal değişmeli, çağdaş bir anlayışla güzel memleketimize sahip çıkılmalı."