  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bayburt'ta ‘kKızılelma’ projesi hayata geçiyor
Bir ilimizde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Muğla'da korkutan deprem!
"Almanya Taliban ile gizlice görüştü"
Gündem Böyle buyurdu sultan! "İktidar derhal değişmeli"
Gündem

Böyle buyurdu sultan! "İktidar derhal değişmeli"

Erken seçim istemekle kalmayan Fazıl Say iktidarın da değişmesi gerektiğini söyledi. Yangın felaketini aklınca fırsat gören Say, halkın iradesine olan düşmanlığını sosyal medya hesabından kustu.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 17:46:00 -
Böyle buyurdu sultan! "İktidar derhal değişmeli"

Manavgat, Marmaris, Mersin, Adana, Bodrum, Osmaniye ve Aydın'da peş peşe çıkan yangınlar ciğerlerimizi yakarken sosyal medyada cirit atan provokatörler, düğmeye bastı.

Yalan ve iftiralarla Türkiye'yi hedef alan alçak operasyona "kokuşmuş mahalle" diye tabir edilen magazin camiasının "ünlü" diye pohpohladığı figüranlar da katıldı.

Gezi kalkışmasında olduğu gibi bir anda organize olan provokatörler, yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetini hedef aldı.

Böyle buyurdu sultan! "İktidar derhal değişmeli"

Devletin milletiyle omuz omuza vererek mücadele ettiği yangın fekaletini fırsata çevirmek isteyenlerden biri de Fazıl Say oldu.

Demokrat ayakları yapan Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda erken seçim istemekle de yetinmedi bir de iktidarın derhal değişmesini istedi.

Bu millete her zaman hasım olmuş olan kirli zihniyetini bir kez daha kusan Say, seçimde halk yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçecek olursa onun da sayılmayacağının mesajını verdi.

Seçim yetmez, iktidar değişmeli!

Yüksek katılım oranıyla dünyaya demokrasi dersi veren Türkiye'de iktidarın değişmesi için seçimin yetmeyeceğini utanmadan, sıkılmadan yazan sözde sanatçının o küstah paylaşımı şu şekilde:

"Biz terkedilmiş bir toplumuz. İyice anladık.Uluslararası yardım çağrısından başka çare kalmadığını hepimiz görüyoruz. Ormanlarımız yanıyor. Bir türlü söndürülemiyor. Bizde ise; erken seçim olmalı, iktidar derhal değişmeli, çağdaş bir anlayışla güzel memleketimize sahip çıkılmalı."

Alçaklık, kalleşlik, hainlik... Ne derseniz deyin! Şirin Payzın'dan tanımı zor adilik
Alçaklık, kalleşlik, hainlik... Ne derseniz deyin! Şirin Payzın'dan tanımı zor adilik

Gündem

Alçaklık, kalleşlik, hainlik... Ne derseniz deyin! Şirin Payzın'dan tanımı zor adilik

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay