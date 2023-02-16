  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Deprem sonrası İslam Memiş altın tahminini duyurdu: Elinde gram altını olan bunu yapsın

İngiltere Urfalı Ali Tekçe'yi konuşuyor! Depremde tam...

İspanya ordusu Hatay'da devriye mi geziyor? MSB'den açıklama

Elektronik imza ile imzalanabilecek! Orman Kanunu değişti: Otel, AVM, akaryakıt istasyonu yapılabilecek

O ülkenin başbakanı 20 milyon lira bağış yaptı

Ramazan Kurtoğlu, Türkiye depremine ilişkin olay detayı duyurdu: Bir şüphe akla geliyor

Biz de sizleri insan ‘sandık’

AFAD son gelişmeyi duyurdu: 10 bin lira destek ödemesi başladı! Binlerce depremzedeler için "Türkiye tek yürek" oldu

Deprem bölgesinde flaş NASA detayı! O teknolojik cihazı resmen kullanıldı

Dünyayı sallayan Milli Muharip Uçak için bomba gelişme! Son karar kamuoyu ile paylaşıldı
Gündem Böyle bir zamanda böyle bir yazı yazacak kadar cahil olur mu insan? Yıkılmayan binalar Altaylı'yı çok üzmüş
Gündem

Böyle bir zamanda böyle bir yazı yazacak kadar cahil olur mu insan? Yıkılmayan binalar Altaylı'yı çok üzmüş

Depremin ilk gününden beri Türkiye Cumhuriyeti devletini ve hükümetini eleştiren, Hatay'a Suriyeli'ler giriyor diye yalan söyleyen, bu yalana karşı çıkanları konuşturmayıp sözünü kesen Fatih Altaylı, Toki'nin yıkılmayan binaları onu üzmüş olmalı ki Hatay Devlet Hastanesi üzerinden depremin acılarını dindirmeye çalışan hükümete vurmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 12:49:00 - 2023-02-16 13:04:17
Böyle bir zamanda böyle bir yazı yazacak kadar cahil olur mu insan? Yıkılmayan binalar Altaylı'yı çok üzmüş

Altaylı, "Yıkılanların yüzde 99’unun 1999 öncesi yapıldığı iddia edilerek sorumluluk genelde olduğu gibi geçmişe yüklenmeye çalışılıyor." diyerek yüzde 1'in içinde bulunan Hatay Devlet Hastanesini örnek alarak yarayı saran eli ısırıyor.
"Tek Yürek Türkiye" kampanyalarının açıldığı, depremzedelere yardımlaşma çağrılarının tüm ülkede konuşulduğu, enkaz altından günler sonra çıkan mucizelere bir nebze olsun sevinildiği, depremzedelerin yaralarının sarılmaya başlandığı bir dönemde devlete vurmanın ya vatan hainlerinin ya da gaflet içinde bulunan cahillerin işi olduğunu düşünüyoruz.
Altaylı,
"Tehditler, öfkeler, yeni bölünmeler altında post deprem dönemi yaşamaya devam ediyor, yaraları sarmaya çalışıyoruz." demiş. Post Deprem ne demek? Post modern darbeyi çağrıştıran bu ifade ne anlama geliyor? Anlayabilmiş değiliz. Devletine böylesine kudurmuş köpek gibi saldıran bir kişi "yaraları sarıyoruz" demiş.
Elbette yaralar sarıldıktan sonra depremin tüm özeleştirisi yapılacak, suçu olanlar cezasını çekecektir. Ancak yara sarılırken yarayı saran el ısırılmaz...
Deprem acısı içerisinde mucize sevinçlere ihtiyacımız olduğu bir dönemde
Yüzde 99'u görmeyen Altaylı, yüzde 1'in içerisindeki bir binayı yazısına konu etmiş. Ne diyelim o bina kadar taş düşsün başına..

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

DRSNN

BABASI ADINI FATİH KOYMUŞ Kİ ADAM OLSUN PİSLİK Bİ DERS ALMADIMI DURMAZ RABBİME HAVALE EDİYORUM KISA ZAMANDA ONA ÖĞLE BİR DERS VERSİNKİ GELECEK CİBİLİYETİ SONSUZA KADAR KONUŞSUN

davut

altaylı çok üzülmüştür sizin attığımız başlığa..
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23