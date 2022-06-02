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Yerel Böyle anne olmaz olsun! 'Parayı alıp bizi tekrar dilendirmeye gönderiyor'
Yerel

Böyle anne olmaz olsun! 'Parayı alıp bizi tekrar dilendirmeye gönderiyor'

Düzce'de zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencilerin yanında bulunan çocuk, "Annem parayı aldıktan sonra yeniden dilendirmeye gönderiyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 17:22:00 -
Böyle anne olmaz olsun! 'Parayı alıp bizi tekrar dilendirmeye gönderiyor'

Düzce’de vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan şahıslar, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların yanında bulunan çocuk, uzman eşliğinde alınan ifadesinde, annesinin dilendirmeye gönderdiğini söyledi.

Düzce Belediyesi zabıta ekipleri, cadde, köprü, üst geçit ve trafik ışıklarında dilencilik yapanlara göz açtırmıyor. Bu çerçevede ekipler, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Dilenen şahıslar ekipler tarafından yakalandı.

"Annem parayı aldıktan sonra yeniden dilendirmeye gönderiyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte zabıta karakoluna götürülen çocuk, annesinin dilendikleri parayı aldıktan sonra yeniden dilenmeye gönderdiğini söyledi. Düzce’ye Adapazarı’ndan geldiğini kaydeden küçük çocuk, topladıkları paraları cepleri olmadığı için ablalarına verdiklerini söyleyerek, "Biz bu işi önceden bilmiyorduk, bize ninem öğretti. Biz temizliği biliyorduk" dedi.

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