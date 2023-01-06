Böyle ahlaksızlık görülmedi! Yaptıkları zam "Sizde hiç utanma yok mu" dedirtti

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, zincir marketlerin ocak ayı için fiyatları sabitleme ve indirim kararları aldığını hatırlatarak, diğer sektörlerin de benzer adımlar atması gerektiğini söyledi.

Güngör, yüzde 0,69 ile yüzde 0,99 faiz oranlarıyla 100 bin kişiyi ev sahibi yapmayı amaçlayan orta gelirliye konut kampanyasının ardından konut fiyatların yine "fırsatçılar" tarafından artırıldığını yazdı.

Sabah yazarı, "Velhasıl, fiyat artışları kontrol edilmezse kampanya da çöp olur. Üstelik düşme eğilimine giren enflasyonu yeniden azdırır" ifadelerini kullandı.

Dilek Güngör, yazısında şunları belirtti:

"Peki fiyat artışlarına dayanak gösterilen kur, petrol, finansman maliyetlerinin düşmesi neden diğer sektörleri etkilemedi!

Örneğin konut...

Aynı hamleyi konut piyasasında neden göremiyoruz?

Üstelik, inşaatın girdi maliyetleri düşmüşken...

Bırakın indirimi önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un orta gelirlilere yönelik yeni konut kampanyasını açıklamasının ardından saatler geçmeden, tabir caizse mürekkibi kurumadan zam yapmaya başladılar.

"Hükümet ne yapsın!"

İlan sitelerinde ev fiyatlarının kimi 200 bin TL arttı, kimi 500 bin TL...

Anlayacağınız kim, neyi tutturursa...

El insaf yahu!

Bu düpedüz fırsatçılık değil de nedir?

Hükümet ne yapsın!"