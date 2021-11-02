Böyle ahlaksızlık görülmedi! Sözde fenomenin yaptığı iğrençlik pes dedirtti

Sosyal medya uygulamaları üzerinden duygu sömürüsü yaparak para toplayan dolandırıcılar, her gün yeni mağdurlar meydana getiriyor. Kullanıcının canlı yayın açarak diğer kullanıcılardan bağış alabildiği Twitch uygulamasındaki yayınlar birçok defa şikâyet konusu oldu.

Tepki çeken yayınlardan birini de yayıncı Didem Şener yaptı. Şener iddiaya göre, uygulama üzerinden “Kist ameliyatı olacağım” başlıklı bir canlı yayın sayfası açtı. İzleyicilere ameliyat parası biriktirdiğini söyleyen Şener, dakikalar içerisinde yüklü miktarda bağış aldı.

Didem Şener, paranın toplanmasının ardından sayfasını kapattı. Didem Şener’in topladığı paralarla göğüslerine silikon takdırdığı ortaya çıktı.

'Yaptığım doğru değildi'

Ortaya çıkan skandalın ardından açıklama yapan Didem Şener, hakkındaki suçlamaları kabul ederek şunları söyledi:

“O video benim ilk yayınlarımdan biri ve tamamı hiçbir beklentim olmadan eğlence amaçlı yayın açtığım dönemlerden."

"Arkadaşlarla konuştuğumuzda bir donate bar (bağış kampanyası) açalım dedik, çünkü 20-30 izleniyordum."

"Kist ameliyatı donate barı açmamın nedeni göğsümde kist olduğu için değil, direkt göğüs estetiği ameliyatı için açarsam insanlar tarafından ayıplanırım diye düşünmüştüm. Yaptığım şey doğru mu hayır, değil."

"Sahte rapor işi de tamamen troll (espiri). Bu yayından sonra kist ameliyatı barının başlığını değiştirip göğüs estetiği yazmıştım.”

15 milyon günlük izleyici

Twitch, Haziran 2011’de bilgisayar oyuncularının videolarını paylaşması ve izlemesi için Justin Kan ve Emmett Shear tarafından kuruldu.

Youtube benzeri bir video paylaşım sitesi olan Twitch’te, site üyeleri platform üzerinden canlı yayın yapabiliyor ve izleyenler tarafından bağış toplayabiliyor.