Böyle ahlaksız siyasete yazıklar olsun! Babasını devirdi şimdi oğlu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmeye çalışıyor

28 Şubat’ta darbecilerle birlikte hareket edip Doğru Yol Partisi'nden istifa ederek Erbakan hocanın yeniden hükümet kurmasını engelleyen Ufuk Söylemez, Fatih Erbakan’a canlı yayında akıl vermeye kalktı.

Söylemez'in açıklamaları şöyle:

Rahmetli Erbakan hoca ile ilgili bazı kanallarda, Erbakan olsaydı şimdiki iktidara oy verirdi diyorlar. Vermezdi. Sayın Erbakan vefatından 6 oy önce bizi evine çağırdı. Kahve içmek için. Allah rahmet eylesin evine gittik. Türkiye hakkındaki görüşlerimizi sordu. AK Parti hakkında öyle laflar kullandı ki ben burada söyleyemem. Fatih Erbakan aslında babasının vasiyetini yerine getirdi o yüzden de kendisini tebrik ediyorum.