Boykot pankartı asan esnafa İBB ceza yazdı: İBB ile esnaf birbirine girdi, kara listeye alındı... Yakışanı yapmışlar

İBB Zabıta ekipleri, Pendik'te boykot ürün satmayan bir işletmeye para cezası yazdı.İşletme sahibi Ferhat Sevgi, "Bizim için şeref madalyasıdır" dedi.

Pendik Sahili'nde esnaflık yapan Ferhat Sevgi, 7 Ekim'in ardından boykot yapma kararı aldı. İşlettiği tatlı dükkanında boykot ürün satmayan ve örnek olması amacıyla dükkanına "Bu işletmede boykot ürünleri kullanılmamaktadır" yazılı afiş asan Ferhat Sevgi'ye, İBB zabıtası ceza yazdı

64 bin TL ile tehdit ettiler

Pankarttan rahatsız olan İBB Zabıtası, pankartın kaldırılmaması halinde 64 bin TL ceza yazacaklarını söyledikleri işletmeye 2.052 TL para cezası kesti.

"Neden kendi işletmemizde boykot yapmayalım?"

7 Ekim'den bu yana hem vatandaş hem de esnaf olarak boykota dikkat ettiğini belirten Sevgi, "Boykotu 7 Ekim'den beri yapıyoruz. Bu pankartı asma kararını yaklaşık 2 ay önce aldık. Dükkanımız bereketlenmiş ve ciromuz artmıştı. Boykot etmek isteyip de sesini çıkaramayan bir sürü insan var. Onları da boykota ve boykotu teşvik etmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşletme sahibinden esnafa çağrı

İBB'nin kendisine yazdığı cezayı 'şeref madalyası' olarak nitelendiren Sevgi, "Ceza nedir ya? Oradaki (Filistin'deki) kardeşlerimizin canından daha mı önemli?" diyerek esnafa da bir çağrıda bulundu: "Bunun herkes tarafından yapılması gerekiyor. Şahsen meslektaşlarımın da boykota önem göstermelerini ve dükkanlarında boykot yaptıklarını belirtmelerini isterim" dedi.(yenişafak)

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Pendik'te faaliyet gösteren bir esnafa zabıta ekiplerinin 'İsrail'i boykot afişi' astığı gerekçesiyle ceza kestiğini belirtti.

Türkyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pendik'imizin güzel ve yürekli esnaflarından birine İBB zabıta tarafından Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesilmiş. Kabahati neymiş? Boykot afişi asmak... İBB'nin tüm tesislerinde boykot ürünleri satılıyor, kendilerine yakışanı yapmışlar." ifadesini kullandı.

Türkyılmaz, paylaşımında cezaya ilişkin zabıta tutanağına ve Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesine de yer verdi.