Boyko Borisov kim? Bulgaristan seçim sonucu:

Bulgaristan’da yapılan genel seçimleri sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Boyko Borisov’un partisi GERB ilk sırada bitirdi. Bulgaristan'daki genel seçimlerde üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi partisi parlamentonun üçüncü büyük gücü oldu.

Boyko Borisov kim?

Boyko Borisov, 13 Haziran 1959 tarihinde Bulgaristan'ın Sofya şehrinde doğdu. 1980 yılında ülkenin içişleri bakanlığında çeşitli görevler üstlendi. 1990'da devlet kurumundaki vazifesinden ayrılarak özel bir güvenlik şirketi kurdu. Bunun yanında Todor Jivkov ile Kral Simeon Saxe Coburg gibi önemli isimlerin korumalığını da yaptı. 2001'de emniyet genel müdürü oldu. 2005 senesinde yapılan parlamento seçimlerinde Ulusal Hareket Partisi'nden adaylığını koydu ve Sofya belediye başkanlığına seçildi.

Öte yandan Borisov, 2009'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı bir konuşmada: "Ülkede yaşayan farklı etnik kökenlilerin ülke geleceğini tehdit ettiğini, Bulgaristan'da şu anda 1 milyon Çingene, 700 bin Türk ve 2.5 milyon emekli yaşadığını, bu 'kötü insan malzemesinin' ülkenin en büyük problemi olduğunu" ifade etmiştir. 12 Şubat 2013 tarihinde yüksek enerji maliyetleri, düşük yaşam standartları ile yolsuzluklar sebebiyle ülke genelinde yaşanan protestolar sonucunda Boyko Borisov görevinden istifa etmiştir.