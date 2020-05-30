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Aktüel

Boyalıca sakinlerine doğalgaz müjdesi

Bursagaz, bütün Bursa’yı doğalgaz ile buluşturma çalışmalarına salgın döneminde de hummalı şekilde devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 16:14:18 -
Boyalıca sakinlerine doğalgaz müjdesi

Bursagaz, bütün Bursa’yı doğalgaz ile buluşturma çalışmalarına salgın döneminde de hummalı şekilde devam ediyor.


Türkiye’nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, İznik ilçesinin Boyalıca Mahallesine 3 ay içerisinde doğalgaz vermeyi hedefliyor. Salgın döneminde de çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, doğalgaz hatlarını döşüyor. Boyalıca Mahalle Muhtarı Hüseyin Mersin, kısa sürede mahallenin doğalgaz ile buluşacağını söyledi.

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