0553 313 94 23

Boyabat’ta yanan bölgeler yeniden yeşillendiriliyor

Sinop’un Boyabat ilçesinde çıkan ve büyük bir alana zarar veren orman yangınının izleri silinmeye çalışılıyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:17
Boyabat’ta yanan bölgeler yeniden yeşillendiriliyor

Sinop’un Boyabat ilçesinde çıkan ve büyük bir alana zarar veren orman yangınının izleri silinmeye çalışılıyor.


06 Ağustos Salı günü Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Elekçam İşletme Şefliğine bağlı İmamlı köyü mevkinde çıkan örtü ve tepe yangını 25 hektarlık alanın yanmasına sebep olmuştu. Boyabat Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler bu orman yangının izlerini silmek için çalışma başlattı.


Bu kapsamda yoğun çaba sarf eden Boyabat Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgede yapılan hasar tespitlerin ardından yanan alanların tekrardan yeşillendirilmesiyle ilgili yoğun çalışma başlattı.


Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "06 Ağustos’ta Boyabat’ta çıkan orman yangınına ait sahanın tekrar yeşillendirilmesi için bugün itibarıyla çalışmalara başlanıldı. Her şey daha yeşil bir Türkiye için" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon
    1. Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti..
    2. Hong Kong protestolarında sosyal medya..
    3. Mustafa Yeneroğlu’nun tepki gösterdiği..
    4. Aksakal halkı arıtmaların açılmasını..
    5. Badem hasat sezonu başladı
    6. Otobüsün altında kalan motosikletli..
    7. Yenilenebilir kaynaklar elektrik..
    8. 'Vira Bismillah' için balıkçılar 1..
    9. Belediye Kütahyaspor’un ikinci etap..
    10. Engelli bireyler sanat öğreniyor
    11. "Vira Bismillah" demek için 1 Eylül'ü..
    12. Karşıyaka’da kombine çağrısı
    13. PKK'nın sokak çağrısı karşılık bulmadı
    14. CHP'den kredi kartı ve sicil affı teklif
    15. Girişimciler, BTM ile dünyaya açılıyor
    16. Bandırma’ya aslan payı eğitim ve..
    17. AFAD, bölge tatbikatını Kütahya’da..
    18. Milli Savunma Bakanlığından Sakarya..
    19. Tokat’ta altın kulaçlar keşfediliyor
    20. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün skorları
    21. Yamaç paraşütünde dünyanın gözü Hasan..
    22. Güne limonlu suyla başlamanın faydaları!
    23. Bakan Ersoy, Kapalı Maraş’ta..
    24. Kendi vatandaşını dolandıran tercümana..
    25. Bakanlıktan alternatif bir finansman..
    26. CHP’li Başkan Gürün’den Çevre ve..
    27. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    28. Yeşilyurt Belediyespor hazırlık..
    29. ABD'de seri katil idam edildi
    30. Kulüplerden kadın cinayetine ortak tepki
    Kurtlar Vadisi ve Diriliş'te görülen, "Ak Sakallı" veya "Ak Saçlılar" diye bir teşkilat var mı? Dilipak'tan bomba yazı
    Kurtlar Vadisi ve Diriliş'te görülen, "Ak Sakallı" veya "Ak Saçlılar" diye bir teşkilat var mı? Dilipak'tan bomba yazı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi