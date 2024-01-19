Boya yerine bitkisel yağ! Eski hale getirme: Beyaz saçları 1 gecede özüne döndüren İbn-i Sina önerisi! Mercek altına aldık

Beyaz saçlardan kurtulmak için başvurulan yöntemlerin en başında boya kullanmak gelir. Fakat bu yöntem saçlara zarar verdiği gibi kalıcı bir işlem de değildir. Genellikle saçları uzatan ya da sıklaştıran formüller yaygın olsa da beyaz saçlara ya da saç beyazlamasına karşı da çeşit çeşit yöntemler vardır. Fakat İbn-i Sina'nın günümüze ulaşan reçetesi bu yöntemlerin önüne geçmiştir. Saçlarınızın beyazlığından doğal bir yöntemle kurtulabilirsiniz.

İbn-i Sina saç beyazlamasını engellemeye fayda sağlayan formülü paylaştı. Tam bin yıl önceden yazılan formül, boyaya gerek kalmadan saçların beyazlamasına engel oluyor. İşte İbn-i Sina'nın bin yıl öncesinden yazdığı formül…

İbn-i Sina'nın sağlık hakkında verdiği öneriler herkes tarafından ilgi konusu oluyor. Hekim tam bin yıl önce verdiği tavsiyelerle günümüze de ışık tutuyor. Saç beyazlamasını önleyen önerilerde de bulunan İbn-i Sina, 3 yağ ile bu problemin önlenebileceğini belirtiyor.

Saç beyazlaması bazı kişilerde genetik, bazı kişilerdeyse kullanılan ürünlerden kaynaklı olarak meydana geliyor.

Pek çok kişi saç beyazlaması problemine boyalarla müdahale etmeye kalkıyor fakat bu durum saç için oldukça zararlı oluyor.

İbn-i Sina saç beyazlamasını engelleyebilmek için doğal yağları tavsiye ediyor. Ayrıca kepek sorunu yaşayan kişiler için de sirkeli macun tarifini öneriyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İbn-i Sina saç beyazlamasını engelleyebilmek için doğal yağları tavsiye ediyor. Ayrıca kepek sorunu yaşayan kişiler için de sirkeli macun tarifini öneriyor.

KEÇİBOYNUZU YAĞI:

Genellikle Akdeniz ikliminde yetişen keçiboynuzu, besleyici değeri ile ön plana çıkar. İçerisinde bulunan bileşenler ve vitaminler nedeniyle güçlü bir besin kaynağı olarak bilinir.

Keçiboynuzu içerdiği antioksidan maddeler sayesinde parlak ve güçlü saçların elde edilmesine katkıda bulunur.

ÇÖREK OTU:

Saç kırılmasını önler ve saçlara nem kazandırır. Saç derisindeki kaşıntı sorunlarına çözüm olur. Köpeklenmeyi engeller ve saç beyazlamasının önüne geçer. Ayrıca saçlara parlaklık etkisi verir.

SAÇ BEYAZLAMASINI ENGELLEMENİN YOLLARI

Saç beyazlaması genellikle genetik faktörlere, yaşlanmaya ve çeşitli dış etkenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Ancak, saç beyazlamasını engellemek veya geciktirmek için bazı genel sağlık önerileri ve bakım yöntemleri bulunmaktadır. İşte saç beyazlamasını önlemek veya geciktirmek için alınabilecek bazı önlemler

SAÇ BEYAZLAMASINI ENGELLEMENİN YOLLARI

Saç beyazlaması genellikle genetik faktörlere, yaşlanmaya ve çeşitli dış etkenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Ancak, saç beyazlamasını engellemek veya geciktirmek için bazı genel sağlık önerileri ve bakım yöntemleri bulunmaktadır. İşte saç beyazlamasını önlemek veya geciktirmek için alınabilecek bazı önlemler:

STRESTEN KAÇINMA:

Stres, saç beyazlamasını hızlandırabilir. Stresle başa çıkmak için yoga, meditasyon, derin nefes almak gibi rahatlama teknikleri uygulayabilirsiniz.

SAÇ BAKIMI:

Saçınıza düzenli bakım yapmak, saç tellerini güçlendirebilir. Doğal yağlar (örneğin, hindistancevizi yağı, argan yağı), saç maskeleri ve doğal şampuanlar kullanabilirsiniz.