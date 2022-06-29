Boya lekesi nasıl çıkar? Boya lekeleri yok etme yolları

Gözenekli Yüzeylerdeki Boya Lekeleri

Çocuklarımızın oynadığı boyalar, hobi olarak kullandığımız boyalar, sprey boyalar, gıda boyaları ve daha bir çok alanda kullandığımız boyalar hayatımızın bir parçasıdır. Bu boyaların istenmeyen kazalar sonucu olmaması gereken yüzeylere bulaşması bazen kabusumuz olabilir. Ancak bu boyaların bıraktığı lekelerle baş etmek o kadar da zor bir iş değildir.

Boya lekeleri yüzeylerin cinsine göre hasar verir. Burada uygulayacağımız yöntemler aynı zamanda boyanın su bazlı yani akrilik yada yağlı boya olmasıyla da ilişkilidir.

Boyalar gözenekli yüzeylere daha kolay tutunur. Kumaş, halı ve döşeme gibi yüzeyler boya pigmentlerinin yerleşmesini kolaylaştırır. Bu durumu önlemek için lekeye mümkün olduğunca hızlı müdahale etmekte fayda vardır. Kurumuş lekeleri bu yüzeylerden çıkarmak çok daha zor olacaktır.

Kumaşlardaki Lekeler

Su bazlı boya lekelerini çıkarmak için öncelikle kumaşın lekeli kısmı aşağı bakacak şekilde ters çevirmeli ve musluk altında soğuk su ile yıkamalıyız. Ardından uygulayacağımız en etkili yöntem emülgatör ile lekeye müdahale etmek olacaktır. Bu molekülleri parçalayarak kumaştan uzaklaştırır. Bu yöntemi uygulayamıyorsanız alkol içeren saç spreyi ile işe başlayabilirsiniz. Doğrudan leke üzerine sıkın ve 15 dakika kadar bekletin. Ardından yıkama talimatlarına uygun olarak kumaşı yıkayın. Elbiseden bu lekeyi çıkarmanın bir diğer yolu ise izopropil alkoldür. Ayrıca çantadan, perdedeki veya mont gibi kalın yapıdaki kumaşlardan da lekeleri kolaylıkla bu yöntem ile çıkarabilirsiniz. Yağlı boyalar içinse tiner veya terebentin ile müdahale edebilirsiniz. Bunlar dışında WD-40`da bu lekeleri çıkarmada oldukça etkili bir yöntemdir.

Halılardaki Lekeler

Halı gibi derin gözenekli yüzeylerden bu lekeleri çıkarmak biraz daha zor olacaktır. Halılardaki su bazlı boyalar için temiz bir bez ve duru suyla halınızı iyice silin. Burada fırça kullanmanız lekenin daha derine işlemesine sebep olacaktır. Ardından bulaşık deterjanı ve su alaşımı ile silmeye devam edin ve lekelerin çıktığına şahit olun. Yağlı boyalar için boyanın fazlasını yüzeye zarar vermeyecek bir alet ile kazıdıktan sonra leke üzerine aseton, tiner veya terebentin döküp iyice silin. Bir süre bekledikten sonra lekeler çıkana kadar işlemi tekrarlayın.

Döşemelerdeki Lekeler

Döşeme kumaşları oldukça sık dokudaki kumaş türleridir. Burada da uygulayacağımız yöntemleri boyanın cinsine göre belirliyoruz. Su bazlı boyalar için çamaşır veya bulaşık deterjanı ile hazırlayacağınız su karışımı işe yarayacaktır. Ancak yağ bazlı boyalar için leke üzerine tiner veya terebentin uygulamanız gerekmektedir. Boyaları inceltmede kullanılan bu malzemeler kumaştan lekeleri sökmeye yardımcı olacaktır. Kurumuş lekeler için uygulayacaksanız mutlaka bu maddeleri bir süre leke üzerinde bekletin ve ardından silin.

Gözeneksiz Yüzeylerdeki Boya Lekeleri

Pimapen ve pvc kaplama gibi pürüzsüz yani gözeneksiz yüzeylerden bu lekeleri çıkarmak çok daha kolay olacaktır. Zemindeki ahşaptan lekeleri çıkarmak için fırçadan yardım alabilecek olmanız da büyük bir avantajdır. Bu lekeleri çıkarmak istiyorsanız doğru yüzeyler için doğru adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

Badana sırasında pimapen ve pvcler çoğunlukla boya lekelerine maruz kalır. Bu durum için izopropil alkol ve temiz bir bez işinizi görecektir. Lekeler üzerine izopropil alkol ile müdahale ettiğinizde kurumuş lekeleri dahi pvc gibi yüzeylerden çıkarabilirsiniz. Plastik gibi yüzeylerden lekeleri çıkarmak için eğer boya su bazlıysa bulaşık deterjanı ve su işinizi görecektir. Yağlı boyalar içinse tiner kullanmanız işe yarayacaktır. Ayrıca gaz yağı veya WD-40 gibi malzemelerlede lekeler kolaylıkla temizlenir.

Duvardaki Lekeler

Duvar yüzeyindeki boya kalıntılarına hızlı müdahale etmek çok önemlidir. Bu yüzeylerde kesinlikle alkol kullanmamalıyız. Beyaz sirke su bazlı olanlarını çıkarmak için ideal bir yöntemdir. Yağlı olanları içinse WD-40 veya saç spreyi işe yarayacaktır.

Parkedeki Lekeler

Laminattan bu lekeleri çıkarmak için boyanın cinsine göre beyaz sirke veya tiner ve benzeri ürünleri güvenle kullanabilirsiniz. yağlı boya lekelerini ve keçeli kalem lekelerini çıkarmak için üzerindeki kaplamaya zarar vermeyecek bir fırça kullanmanızda yarar vardır. Ayrıca su bazlı boyalar için aseton da bu yüzeylerde kullanabileceğiniz bir diğer üründür.

Araç Kaportasındaki Lekeler

Araç kaportasındaki lekeler aseton ve WD-40 ile kolaylıkla temizlenir. Boyanın cinsine göre size en uygun yöntemi uygulamanız yeterli olacaktır.