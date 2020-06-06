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Aktüel

Boya için çıktığı iskelede asılı kalan işçiyi itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 20:27:10 -
Boya için çıktığı iskelede asılı kalan işçiyi itfaiye kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'de 8 katlı binanın dış cephesini boyarken bastığı tahtanın devrilmesi sonucu iskelede asılı kalan işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tarsus ilçesi Yavuz Donat Bulvarı'ndaki binanın dış cephesini boyayan Mehmet Kıldın, iskelede bastığı tahtanın devrilmesi sonucu 7. kattan düşme tehlikesi geçirdi.

İskele demirlerine tutunan Kıldın'ı görenlerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak işçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

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Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

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