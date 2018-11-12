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Boy yasağına uyulmayınca... Hepsine el koydular

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Samsun merkezli olmak üzere Ordu, Sinop ve Giresun illerinde eş zamanlı olarak yapılan çapraz toplu denetimler sonucunda boy yasağına uyulmadan avlanan 5 ton 842 kilo balığa el konuldu

12 Kasım 2018 Pazartesi 23:59
Boy yasağına uyulmayınca... Hepsine el koydular

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Samsun merkezli olmak üzere Ordu, Sinop ve Giresun illerinde eş zamanlı çapraz toplu denetimler yapıldı. 5-10 Kasım 2018 tarihleri arasında Samsun Balık Hali başta olmak üzere karaya çıkış noktaları, balıkçı gemileri, nakil araçları, balık halleri, işleme tesisleri, depolar ve perakende satış yerleri dahil olmak üzere 259 noktada dnetim gerçekleştirildi.

DHA'nın haberine göre, yapılan kontroller sonucunda 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu´na aykırı olarak avlanan ve boy yasağına uymayan 4 bin 632 kilo istavrit, 970 kilo lüfer, 156 kilo barbun ve 84 kilo mezgit balığına el konuldu. Ayrıca standartlara uymayan 2 adet av aracına da el konuldu. Denetim ekipleri tarafından el konulan su ürünlerinin satışı yapılmak üzere Milli Emlak Müdürlüğü'ne teslim edildiği belirtildi. Getirilen düzenlemelere uymayan 43 kişi ve işyerine 49 bin 938 TL idari para cezası uygulandı. Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı, su ürünleri denetimlerinin sezon süresince devam edeceğini belirterek "Balıkçılarımız, su ürünleri komisyoncuları ve perakendeciler getirilen yasaklara uyma mecburiyetinde ve özellikle limit altındaki balıkları avlamamaları gerekmekte" dedi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 23:59
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