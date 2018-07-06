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Boy uzatma yöntemleri

Boy uzaması için neler yapılabilir? İşte boy uzaması için bazı tavsiyeler...

06 Temmuz 2018 Cuma 20:11
Boy uzatma yöntemleri

YETERLİ UYKU

Büyüme hormonu geceleri uyurken serbest kalır. Uyuduktan bir saat sonra zirveye ulaşır. Buna göre, büyüme hormonu üretimini en üst seviyeye çıkartmak için her gün sağlıklı 8-9 saat uyumak gerekmektedir.

GRME EGZERSİZLERİ

Esneme hareketleri boy uzamasında kritik bir madde olan büyüme hormonunun üretimini destekler. Bu egzersizleri yaparak vücudunuza büyüme hormonunu üretmesi gerektiği yönünde talimat verirsiniz. Bol su içmeyi unutmayın.

YETERLİ VİTAMİN VE MİNERAL TÜKETİN

C vitamini, D vitamini ve kalsiyum da büyümeyi destekleyen üç önemli faktör. Besinler yanında, ek madde almak için sabah güneş ışığından faydalanabilirsin. Meyve ve süt tüketimi günlük alışkanlık haline gelmelidir. Eğer gün içinde yoğunsan, bu vitamin ve mineralleri almak için gıda takviyesi kullanabilirsiniz.

KİLONUZA ÖZEN GÖSTERİN

Kilo da boy uzamasında önemli rol oynar. Şişman insanlar daha kısa görünür. Kilo almamak için yağlı, abur cubur yiyecekler, şeker ve meşrubat gibi gıdalardan uzak durmalısınız. Bu yöntem boy uzamasını tetikleyecek bir yöntem olmasa da hiç olmazsa uzun boylu görünmenizi sağlayacaktır.

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 20:11
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