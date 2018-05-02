Boy uzatan besinler nelerdir? Boy uzamasında besinlerin önemi...

Boy uzaması birçok etkene bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Genetik yapı, düzenli yapılan egzersiz ve beslenme alışkanlıkları bu değişikliğin yönünü belirlemektedir.

Özellikle proteinler vücudun yapı taşını oluşturur ve boy uzaması açısından oldukça önemlidir. Kişinin genetiği ne kadar uzun boylu olmaya müsait de olsa kaliteli ve protein açısından zengin besinler tüketilmiyor ise uzun bir boya sahip olması pek de mümkün değildir.

Vücudun sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlayabilmesi ve kemik sağlığının yerinde olabilmesi için sağlıklı beslenmek çok önemlidir. Vücudun ihtiyaç duyduğu mineraller ve vitaminler besinler yardımı ile karşılandığında vücut direnci artar ve kas gelişimi desteklenir. Boy uzaması erkelerde 25 yaşına kadar devam ederken kadınlarda ise 18-19 yaşına kadar devam etmektedir.

Bu süreçte sağlıklı bir beslenme, düzenli egzersizler boy uzama sürecinizde çok büyük katkı sağlayacaklardır. Peki boy uzatan besinler nelerdir?

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ;

Süt ve süt ürünleri kalsiyum bakımından oldukça zengin ürünlerdir. Kalsiyumun yanı sıra protein kaynağı olması ve vitamin açısından oldukça zengin bir içeriğe sahip olması büyümeyi destekleyen en önemli faktörlerdendir.

Özellikle büyüme çağında olan çocukları her gün düzenli olarak süt ve süt ürünlerini tüketmeleri önemlidir.

Günlük olarak içilecek 2-3 bardak süt boy uzamasını tetikler özelliktedir. Sütün boy uzamasını sağlayacak etkisinden faydalanmak için gece tüketilmesi gerekir. Çünkü yatmadan önce içilen süt büyüme hormonu salgılamanıza destek verecektir.

Süt tüketiminin yanında peynir ve yoğurt gibi diğer süt ürünleri de düzenli tüketimde vücudun kalsiyum ve protein ihtiyacının büyük bir ölçüsünü karşılar. Gelişim çağında olan çocukların ihmal etmeden tüketmesi gereken besinlerdir.

SEBZE VE MEYVELER;

Sebze ve meyvelerin her şekilde sağlıklı olduğunu, içerisinde bir çok vitamin ve minerali barındırdığını biliyoruz. Sağlıklı beslenmenin de boy uzunluğu ile pozitif bir korelasyon içinde olduğu düşünülürse beslenmenize sebze ve meyveleri katmanız boyunuzun uzamasında etkili olabilir.

Sağlıklı bir kemik büyümesi için vitamin ve lif açısından zengin olan kayısı, turunçgiller, havuç, kavun, greyfurt, mango, papaya, karpuz, kabak, brokoli, ıspanak, patates, nohut gibi sebze ve meyveleri tüketmeye özen gösterilmelidir. Bu sebze ve meyvelerin içerisinde bulunan folik asit ve A vitamini boy uzamasını tetikler özelliktedir.

KIRMIZI ET VE TAVUK;

Protein açısından oldukça zengin olan kırmızı et gelişim çağında olan çocukların tüketmesi gereken en önemli besin kaynağıdır. Kırmızı etin yanı sıra tavuk tüketimi ile vücudun protein ihtiyacı büyük bir oranda karşılanır. Kırmızı et ve tavuk tüketimi ile kas ve dokuların gelişimini destekleyebilirsiniz.

YUMURTA;

Zengin bir protein ve enerji kaynağı olan yumurta gelişim için gerekli olan proteini %100 oranında içerisinde barındırmaktadır. Bu zengin protein kaynağı her gün düzenli olarak tüketilmelidir. İçerisinde B2 vitamini de bulunduğu için protein sentezini destekleyici bir özelliğe sahiptir.

KURU İNCİR;

Lif bakımından oldukça zengin olan kuru incir bağırsakların düzenli şekilde çalışmasına katkı sağlar. Kuru incir içerisinde bulundurduğu yüksek protein kaynağı ile hücre yenilenmesine yardımcı olur.

TEREYAĞI;

Gelişim çağındaki çocukların beslenmesinde margarin yerine mutlaka tereyağı kullanılmalıdır. Tereyağı yüksek oranda protein içermektedir. Bunun yanı sıra A,K ve E vitamini açısından da yüksek minerallere sahip olup gelişmeyi destekler özelliktedir.

SOYA;

Soya da zengin bir protein kaynağıdır. Özellikle et ve tavuk tüketmeyen kişiler için mutlaka tüketilmesi gereken bir besin kaynağıdır. Kemik gelişiminde önemli rol oynamaktadır.