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Spor Boupendza Süper Lig'e dönüyor
Spor

Boupendza Süper Lig'e dönüyor

Yeniakit Publisher
2024-03-30 17:57:00 -
Boupendza Süper Lig'e dönüyor

Galatasaray'da forvet arayışları sürüyor. Listede Süper Lig'in eski yıldızı ve gol kralı Aaron Boupendza da bulunuyor.

Şampiyonluk yarışını önde götürmeyi sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Cimbom, birçok ismi listesinde bulundururken özellikle Carlos Vinicius'un takımdan ayrılmasının yanı sıra Icardi'nin zaman zaman yokluğunda kalite yokluğunu aratmaması ile birlikte farklı rollerde de oynayabilmesi nedeniyle Araron Boupendza gündeme geldi.

Henüz adapte olamadığı ABD'den ayrılarak Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Gabonlu yıldız için girişimler başlayacak.

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