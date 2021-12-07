Boupendza Ocak'ta geliyor

Transfer borsasının en hareketli ismi olan ve gittiği Katar'da mutsuz olan Aaron Boupendza, Ocak ayında Süper Lige geri dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonda Süper ligde gol krallığını yaşayan forvet oyuncusu için ise farklı bir adres iddia edildi...

Süper Lig'in 15. haftası tamamlanırken ilk yarının bitmesine çok kısa bir süre kaldı. Trabzonspor'un tarihi performans gösterdiği Süper Lig'de diğer 3 büyük transfer çalışmalarına tüm hızıyla başladı.

Lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalan Süper Lig devleri ise Ocak ayını sabırsızlıkla bekliyor. Ocak ayında transfer planı yapılırken Katar medyasından sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Sezon sonunda sürpriz bir şekilde Katar ekibi Al-Arabi SC'e transfer olan 25 yaşındaki gol kralı Aaron Boupendza için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. 8,5 milyon euro Transfermarkt değeri olan yıldız golcü için gelişmeler şu şekilde;

Süper Lig'de zirvenin çok gerisinde kalan Galatasaray özellikle gol yollarında büyük bir problem yaşıyor. Devre arasında forvet transferini gündemine alan Sarı-Kırmızılılar için flaş bir iddia geldi.

Katar basını, geçen sezon Hatayspor'da gol krallığı yaşayan ve ardından Al Arabi takımına transfer olan Aaron Boupendza'nın Galatasaray'ın gündeminde olduğunu belirtti.

Galatasaray geçtiğimiz sezonda Boupendza'nın transferini gündemine almış ancak yüksek maliyet nedeniyle görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.