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Bottaki bebekleri denize atmakla tehdit etmişler

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota uygunsuz müdahale edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi- Açıklamadan: - "Durdurma manevraları esnasında göçmen botunda bulunan 1 düzensiz göçmen, bıçakla Sahil Güvenlik kontrol botunun şişme lastik tüplerini patlatmaya çalışmış, diğer bir düzensiz göçmen elindeki jiletle vücudunu çeşitli yerlerinden kesmek suretiyle kendini yaralamış, botta bulunan bebekleri denize atmakla tehdit etmiştir"- "Mukavemet göstererek göçmen botunda bulunan diğer göçmenlerin ve çocukların hayatını tehlikeye sokan 3 düzensiz göçmen hakkında Dikili Cumhuriyet Savcılığınca yasal işlem başlatılmıştır"

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:34
Bottaki bebekleri denize atmakla tehdit etmişler

İZMİR (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığından, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen düzensiz göçmenlere uygunsuz müdahale edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Komutanlığın açıklamasında, 5 Eylül'de, Madra Çayı önlerinde tespit edilen 1 düzensiz göçmen botunun durdurulmasına yönelik faaliyetlere ilişkin sosyal medyada "düzensiz göçmen botuna uygunsuz müdahale edildiği" yönünde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Madra Çayı önlerinde tespit edilen göçmen botunun durdurulması için bir Sahil Güvenlik botunun manevralara başladığı, uyarıların dikkate alınmaması üzerine bir kontrol botunun daha görevlendirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her iki Sahil Güvenlik botu tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen düzensiz göçmen botunu kullanan şahıs, botu durdurmayarak önleyici ve yanaşma manevralarına sürekli karşı koymuş ve bot üzerinde bulunan diğer düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye düşürecek manevralar yapmaya devam etmiştir.

Durdurma manevraları esnasında göçmen botunda bulunan 1 düzensiz göçmen, elinde bulunan bıçakla Sahil Güvenlik kontrol botunun şişme lastik tüplerini patlatmaya çalışmış, başarılı olamayınca elindeki bıçağı denize atmış, yine diğer bir düzensiz göçmen elindeki jiletle vücudunu çeşitli yerlerinden kesmek suretiyle kendini yaralamış, botta bulunan bebekleri denize atmakla tehdit etmiş, Sahil Güvenlik personelini ve halat almak isteyen göçmenleri engellemiş, kendisine müdahale etmek isteyen göçmenleri de darbetmeye çalışmıştır."

- Yasal işlem başlatıldı

Manevralar esnasında düzensiz göçmen botunda bulunan 1 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik kontrol botunun motor kablolarını kopararak bir motorun devre dışı kalmasına neden olduğunun bildirildiği açıklamada, yapılan müdahaleler sırasında 1 Sahil Güvenlik personelinin dirseğinden hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

Düzensiz göçmen botunun durmaması üzerine botun motoru ve pervanesine "açavela" adı verilen uzun sopalarla müdahale edildiğinin kaydedildiği açıklamada, "Lastik göçmen botunun motor ve pervanesine yapılan bu müdahaleler sosyal medyada göçmenlere karşı şiddet kullanıldığı yönünde yansıtılmıştır. Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Düzensiz göçmen botu, yakıtı bittikten sonra ancak kontrol altına alınabilmiştir. Mukavemet göstererek diğer göçmenlerin ve çocukların hayatını tehlikeye sokan 3 düzensiz göçmen hakkında Dikili Cumhuriyet Savcılığınca yasal işlem başlatılmıştır." değerlendirilmesinde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:34
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