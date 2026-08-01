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Yerel Botla sürükleniyordu, imdadına Sahil Güvenlik yetişti
Yerel

Botla sürükleniyordu, imdadına Sahil Güvenlik yetişti

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Botla sürükleniyordu, imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Aydın’ın Didim ilçesinde lastik botla sürüklenen vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cennet Koyu açıklarında içerisinde 1 şahıs bulunan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu şahıs Sahil Güvenlik botu üzerine alınarak Didim Marina’ya intikal ettirildi.

Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Deniz yatağı ile açık denize sürüklenen çocuğu Sahil Güvenlik kurtardı

Aktüel

Deniz yatağı ile açık denize sürüklenen çocuğu Sahil Güvenlik kurtardı

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