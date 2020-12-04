BOTAŞ'tan Saros FSRU projesine ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) - Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından, Saros FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) projesi çalışmalarına ilişkin gerçeği yansıtmayan haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği ve projenin çevreye duyarlı ve bilimsel bir yaklaşımla yürütüldüğü bildirildi.



BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, proje kapsamında Saros Körfezi Sazlıdere mevkisinin deniz kısmında FSRU gemilerinin bağlanabileceği iskele yapısı, römorkör, palamar, pilot botlarınn yanaşacağı mendirek ve iskelenin kıyıya bağlantı noktasında yer alacak kontrol binası yapılacağı belirtildi.

Karada ise ölçüm istasyonu ve yaklaşık 17 kilometrelik kara boru hattı inşa edileceği bildirilen açıklamada, "Proje için toplam 68 kamu kurum ve kuruluşunun görüş, soru ve önerileri alınmış olup ÇED olumlu kararı ve imar planı izni dahil bütün yasal izinler tamamlanarak çalışmalara başlanmıştır. Saros FSRU projesiyle ülkemizin doğal gaza dayalı enerji üretim ve sanayi tesislerinin yoğun olduğu, aynı zamanda konut doğal gaz tüketiminin en fazla olduğu noktalara yakın, Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde, doğal gaz iletim sistemine önemli bir destek, yeni bir giriş noktası oluşturulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, projenin yapımına başlanılmasının Türkiye'nin öncelikle Balkanlar ve dünya doğal gaz ticaretinde etkin bir ülke konumuna gelerek gaz iletimi ve ticareti merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaşmasını sağlayacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Son dönemde, kuruluşumuz tarafından sürdürülen proje çalışmalarına ilişkin, gerçeği yansıtmayan haberlerle kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir kamu kuruluşu olan BOTAŞ’ın önceliği, insan ve çevredir. Ülkemizin enerji alanındaki bağımsızlığının temsilcisi olan kuruluşumuz, uluslararası platformlardaki başarılarıyla bölge insanına ve ülkemize hizmet etmek için çalışmalarını yasal mevzuat çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir. Kuruluş olarak ülkemize hizmet ederken bütün faaliyetlerimizde temel ilkemiz daima çevreye duyarlı ve yüksek farkındalık ile hareket etmektir. Çevre konusundaki hassasiyetimiz ve özverili çalışmalarımızla dünyanın en prestijli uluslararası çevre ödüllerinden olan Yeşil Dünya Ödülleri’nde, BOTAŞ 4 ayrı dalda ödüle layık görülmüştür. Kuruluşumuz, iş sağlığı ve güvenliği konularına da son derece hassas davranmaktadır."

Saros FSRU projesinin de çevreye duyarlı bir perspektifle, bilimsel ve teknik yaklaşımlarla yürütüldüğü bildirilen açıklamada, projenin bölgeye ekonomik, sosyal ve çevresel katkı sağlayacağı ifade edildi.