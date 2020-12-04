  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BOTAŞ'tan Saros FSRU projesine ilişkin açıklama:
Ekonomi

BOTAŞ'tan Saros FSRU projesine ilişkin açıklama:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kamu kuruluşu olan BOTAŞ'ın önceliği, insan ve çevredir" - "Projeyle, ülkemizin doğal gaza dayalı enerji üretim ve sanayi tesislerinin yoğun olduğu, aynı zamanda konut doğal gaz tüketiminin en fazla olduğu noktalara yakın, Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde, doğal gaz iletim sistemine önemli bir destek, yeni bir giriş noktası oluşturulacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:27:00 -
BOTAŞ'tan Saros FSRU projesine ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) - Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından, Saros FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) projesi çalışmalarına ilişkin gerçeği yansıtmayan haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği ve projenin çevreye duyarlı ve bilimsel bir yaklaşımla yürütüldüğü bildirildi.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, proje kapsamında Saros Körfezi Sazlıdere mevkisinin deniz kısmında FSRU gemilerinin bağlanabileceği iskele yapısı, römorkör, palamar, pilot botlarınn yanaşacağı mendirek ve iskelenin kıyıya bağlantı noktasında yer alacak kontrol binası yapılacağı belirtildi.

Karada ise ölçüm istasyonu ve yaklaşık 17 kilometrelik kara boru hattı inşa edileceği bildirilen açıklamada, "Proje için toplam 68 kamu kurum ve kuruluşunun görüş, soru ve önerileri alınmış olup ÇED olumlu kararı ve imar planı izni dahil bütün yasal izinler tamamlanarak çalışmalara başlanmıştır. Saros FSRU projesiyle ülkemizin doğal gaza dayalı enerji üretim ve sanayi tesislerinin yoğun olduğu, aynı zamanda konut doğal gaz tüketiminin en fazla olduğu noktalara yakın, Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde, doğal gaz iletim sistemine önemli bir destek, yeni bir giriş noktası oluşturulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, projenin yapımına başlanılmasının Türkiye'nin öncelikle Balkanlar ve dünya doğal gaz ticaretinde etkin bir ülke konumuna gelerek gaz iletimi ve ticareti merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaşmasını sağlayacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Son dönemde, kuruluşumuz tarafından sürdürülen proje çalışmalarına ilişkin, gerçeği yansıtmayan haberlerle kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir kamu kuruluşu olan BOTAŞ’ın önceliği, insan ve çevredir. Ülkemizin enerji alanındaki bağımsızlığının temsilcisi olan kuruluşumuz, uluslararası platformlardaki başarılarıyla bölge insanına ve ülkemize hizmet etmek için çalışmalarını yasal mevzuat çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir. Kuruluş olarak ülkemize hizmet ederken bütün faaliyetlerimizde temel ilkemiz daima çevreye duyarlı ve yüksek farkındalık ile hareket etmektir. Çevre konusundaki hassasiyetimiz ve özverili çalışmalarımızla dünyanın en prestijli uluslararası çevre ödüllerinden olan Yeşil Dünya Ödülleri’nde, BOTAŞ 4 ayrı dalda ödüle layık görülmüştür. Kuruluşumuz, iş sağlığı ve güvenliği konularına da son derece hassas davranmaktadır."

Saros FSRU projesinin de çevreye duyarlı bir perspektifle, bilimsel ve teknik yaklaşımlarla yürütüldüğü bildirilen açıklamada, projenin bölgeye ekonomik, sosyal ve çevresel katkı sağlayacağı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den gelen SİHA yazısı gündeme bomba gibi düştü! 'Kör nokta var, Rusya'ya sorun'
Dünya

ABD'den gelen SİHA yazısı gündeme bomba gibi düştü! 'Kör nokta var, Rusya'ya sorun'

ABD'li Bloomberg gazetesi Türk SİHA'larına ilişkin dikkat çeken bir analiz haber yayımladı. Haberde, Türkiye'nin geleceğine ilişkin çarpıcı ..
Yarkadaş fena patladı: CHP'de yavşakça ilişkiyi deşifre ettim
Gündem

Yarkadaş fena patladı: CHP'de yavşakça ilişkiyi deşifre ettim

CHP'nin İstanbul Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün 23 yaşındaki bir genç kıza tuvalette cinsel saldırıdan tutuklanması sonrası ..
CHP'de taciz skandalında yeni gelişme! Hem suçlu hem güçlü
Siyaset

CHP'de taciz skandalında yeni gelişme! Hem suçlu hem güçlü

CHP İstanbul il yönetiminin, Maltepe, Avcılar, Ümraniye ve Sultangazi’de partililerin cinsel istismar olaylarına göz yumması suçlamasıyla gü..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay