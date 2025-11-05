  • İSTANBUL
BOTAŞ personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler?
BOTAŞ personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler?

BOTAŞ personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler?

Enerji sektöründe kariyer hedefleyen binlerce aday için heyecanlı bekleyiş başladı... BOTAŞ, farklı kadrolarda personel alımı yapacağını duyurdu. Peki başvurular ne zaman başlayacak, kimler başvurabilecek, hangi bölümlerden mezun olanlar şanslı?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 2025 yılı için yeni personel alımı ilanını yayımladı. Mühendis, teknisyen, büro görevlisi ve uzman yardımcısı kadrolarında yapılacak alımlar, hem önlisans hem de lisans mezunlarına önemli istihdam fırsatları sunuyor. Türkiye’nin enerji altyapısında kilit rol oynayan kurum, bu yıl toplam 223 kişiyi kadrosuna dahil edecek. Peki başvuru tarihleri, şartları ve süreç nasıl işleyecek?

Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak

BOTAŞ personel alımı için başvurular, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden alınacak. Adayların başvuru yapacakları kadro için ilanlarda belirtilen KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

Mülakat süreci ve değerlendirme kriterleri

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra İŞKUR tarafından oluşturulan nihai liste, BOTAŞ’a bildirilecek. Bu listedeki adaylar mülakata çağrılacak. Yapılacak mülakat sonucunda 70 puanın altında kalanlar başarısız sayılacak. Mülakat puanı, adayların yerleştirme sürecinde belirleyici olacak.

Hangi kadrolarda alım yapılacak?

Bu yılki alım kapsamında BOTAŞ bünyesinde şu kadrolara personel alınacak:

Mühendis (çeşitli branşlarda)

Uzman yardımcısı

Teknisyen

Büro görevlisi

Enerji sektöründe teknik uzmanlığa sahip, disiplinli ve yenilikçi adayların tercih edilmesi bekleniyor.

Türkiye’nin enerji iletiminde en kritik kuruluşlarından biri olan BOTAŞ, hem maaş düzeyi hem de çalışma koşullarıyla dikkat çekiyor. Kurum, adaylara istikrarlı bir kariyer fırsatı sunarken, enerji arz güvenliği açısından da ülkenin geleceğini şekillendiren projelerde görev alma imkânı veriyor.

