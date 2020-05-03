BOTAŞ oyuncusu Büşra Akbaş: "Şu anki duruma göre ligler devam etmemeli"

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden BOTAŞ'ta forma giyen Büşra Akbaş, "Şu anki duruma göre ligler devam etmemeli." dedi.

Başkent ekibinde mücadele eden Büşra Akbaş, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının basketbola etkisi, ertelenen liglerin durumu ve BOTAŞ'ın performansına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büşra, izolasyon sürecinde çalışmalarını özel bir kondisyoner gözetiminde evinde sürdürdüğünü dile getirdi.



Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının, tüm spor branşları gibi basketbola da olumsuz yansımaları olduğunu aktaran Büşra, "Kondisyon ve performans olarak olumsuz etkiledi. Eski performansımıza geri dönebilmemiz için en az 2-3 hafta gerekli." diye konuştu.

Evde spor dışında neler yaptığını anlatan Büşra, film izlediğini, kitap okuduğunu, müzik dinlediğini, ayrıca eski maçlarını izleyerek notlar aldığını ifade etti.





- "Sağlık Bakanlığı ile ortak hareket edilmeli"





Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin geleceği konusunda karar verilirken, Sağlık Bakanlığının önerilerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Büşra Akbaş, "Şu anki duruma göre ligler devam etmemeli." değerlendirmesini yaptı.

Büşra, "Karantina süreci sona erdiğinde ilk ne yapmak istiyorsun?" sorusuna, "Bir basketbolcu olarak ilk isteğim tabii ki sahaya dönüş. Basketbolu çok özledim." yanıtını verdi.





- "Şanssızlıklar yaşadık"







"Hedefim, gelebildiğim en üst noktaya gelmek." diyen 25 yaşındaki basketbolcu, BOTAŞ'ın bu sezonki performansıyla ilgili ise şunları kaydetti:

"Büyük şanssızlıklar yaşadık. Sonrasında herkes elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı. BOTAŞ, tek bir sezonla değerlendirilemeyecek kadar büyük bir kulüp. Başkanımız Kerim Taşkıran önderliğinde sahaya çıkacağımız ilk maçta herkes bunu görecektir."



