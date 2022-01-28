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Ekonomi BOTAŞ duyurdu! Türkiye'ye gaz arzı sınırlı miktarda başladı
Ekonomi

BOTAŞ duyurdu! Türkiye'ye gaz arzı sınırlı miktarda başladı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, İran'dan Türkiye'ye gaz arzının test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 19:45:00 - 2022-01-28 19:49:03
BOTAŞ duyurdu! Türkiye'ye gaz arzı sınırlı miktarda başladı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), İran'dan Türkiye'ye gaz arzının test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladığını duyurdu.

BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kurumun sanayi tüketicilerine yapmış olduğu yüzde 40 kısıntı oranının 31 Ocak saat 08.00 itibarıyla yüzde 20'ye düşürüldüğü açıklandı.

İran'dan Türkiye'ye gaz arzı Gürbulak giriş noktasındaki teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak itibarıyla 10 gün süreliğine durdurulmuştu.

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