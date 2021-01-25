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Ekonomi BOTAŞ 268 personel alacak
Ekonomi

BOTAŞ 268 personel alacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 268 personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 09:39:00 -
BOTAŞ 268 personel alacak

BOTAŞ'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, çeşitli alanlarda 74 mühendis, 149 teknisyen, 16 itfaiye görevlisi, 3 büro görevlisi, 23 uzman yardımcısı ve 3 müfettiş yardımcısı farklı illerde istihdam edilecek.

Söz konusu alım için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden, 25-29 Ocak arası mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Öte yandan, personel alımına ilişkin detaylı açıklama ve başvuru formu İŞKUR'un adresinde yayımlandı.

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