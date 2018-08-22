Botan Çayı'na giren asteğmen kayboldu

Siirt'te bir asker Botan Çayı'nda kayboldu.

Alınan bilgiye göre, serinlemek için arkadaşlarıyla Botan Çayı'na giren H.B.A, bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine sevk edilen UMKE, AFAD, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri çayda arama çalışması başlattı.

Olay yerine Elazığ'dan da dalgıçlar sevk edildi.