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Botan Çayı'na giren asteğmen kayboldu

Siirt'te serinlemek için Dicle Nehri'nin bir kolu olan Botan Çayı'na giren bir asteğmen kayboldu

22 Ağustos 2018 Çarşamba 20:57
Botan Çayı'na giren asteğmen kayboldu

Siirt'te bir asker Botan Çayı'nda kayboldu.

Alınan bilgiye göre, serinlemek için arkadaşlarıyla Botan Çayı'na giren H.B.A, bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine sevk edilen UMKE, AFAD, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri çayda arama çalışması başlattı. 

Olay yerine Elazığ'dan da dalgıçlar sevk edildi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 20:57
  1. Elazığ
  2. Siirt
  3. botan çayı

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