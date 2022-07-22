Boşver "toplumsal cinsiyet"i Kıraç abla, sen Hablemitoğlu'nun katilinden bahset!

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Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, cinsiyetsiz toplum amaçlayan Koç Topluluğu’nun "Hayaller Hedefimiz" diyerek başlattığı "toplumsal cinsiyet eşitliği" seferberliği kapsamında düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Düzenlenen toplantıda konuşan Kıraç, "toplumsal cinsiyet eşitliği" adı altında eşcinsel sapkınlığın meşruluğu için sonuna kadar mücadele edeceklerini itiraf etti. Kadın haklarını öne süren Kıraç, konuşmasında, "Daha eşit, daha kalkınmış ve daha refah bir gelecek için toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmek dışında bir seçeneğimiz yok. Ben yanınızdayım ve destekçinizim." ifadelerini kullandı.

Kıraç abla, sen onu bırak da Hablemitoğlu'nun katilinden bahset!

Kara para aklama gerekçesi ile hakkında gözaltı kararı verilen SBK Holding'in kurucu CEO'su Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Cesim Parlak, Korkmaz'ın SBK Holding, Silcolux şirketi vasıtasıyla Kıraça Holding ve Karsan’daki hisselerini Vehbi Koç'un damadı, iş adamı İnan Kıraç'a devrettiğini söylemişti. Hisselerin, bir dönem bazı 'muhafazakar'lar tarafından bile MİT'in başına geçmesi için pazarlanan Levent Göktaş aracılığıyla devredildiği belirtilmişti.

T24 yazarı Tolga Şardan bugünkü köşesinde, Hablemitoğlu cinayetinin firari zanlısı Levent Göktaş'ın son olarak, İpek Kıraç'ın da yönetim kurulu üyesi olduğu Kıraça Holding binasına girdiğinin tespit edildiğini yazdı.

Tolga Şardan, Kıraca Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç'ın avukatlığını yapan firari Levent Göktaş'ın holding binasına girdikten sonra izine rastlanamadığını şu ifadelerle aktardı:

Göktaş'la ilgili gözaltı talimatını alan polis birimleri, zaten bir süredir izledikleri emekli TSK mensubunu yakalamak için düğmeye bastı.

Ankara Emniyeti, son saatlerinde İstanbul'da bulunduğu tespit edilen Göktaş'ın yakalaması için savcılık talimatını İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdi.

Bu arada, Göktaş'ın kullandığı cep telefonu sinyalleri anı anına takip edildi. Hedef kişinin cep telefonu Sarıyer'de bir adreste sinyal verdi. Bu adres, zaten polisin bildiği adresti.

Sabah erken saatlerde bir site içinde yer alan daireye giden polisler, bilinen adreste Göktaş'ı bulamadı. Sonradan anlaşıldı ki; Göktaş aynı site içinde kaydı gözükmeyen başka bir dairede yaşıyordu.

Polis operasyonunu haber alan Göktaş, sitedeki diğer asansörü kullanarak kayıplara karışmayı başardı.

Polis, İstanbul'da elinden kaçırdığı Göktaş'ı takibe devam etti. Antalya'da izi bulundu. MOBESE kameralarına yakalandı.

Birkaç gün Antalya'da kaldı. Burada tanıdıkları aracılığıyla altı aylık süre için villa bile kiraladı.

Sonrasında polisin takibinden kurtulmak amacıyla Antalya'dan iki taksi tutarak yeniden İstanbul'a geldi.

Geceyi yakın tanıdığı bir kişinin evinde geçirdi. Ertesi gün daha önce avukatlığını yaptığı iş insanı İnan Kıraç'a ait Kıraça Holding binasına girdi. Ve sonrasında izini tamamen kaybettirdi.

Savcılık, Göktaş'ın son görüldüğü yer olan Kıraça Holding binasında arama yaptırdı ama olumlu sonuç alamadı.

Bu süreç yaklaşık on gün devam etti. Sonrasında savcılık ve polisin elinde Göktaşın son durumu hakkında taze bilgi mevcut değil. Muhtemel ki takip işleri askıya alındı.