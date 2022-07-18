Boşuna mı şehit ve gazi oluyoruz?

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın milletvekili seçildikten sonra yargılandığı bir davadan dolayı dokunulmazlığının kaldırılarak vekilliğinin düşürülmesine ihlal kararı vererek Yüksekdağ’a 30 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. AYM verdiği karara şehit ailelerinden sert tepki geldi.

Teröriste 30 bin ödenecek

AYM’nin “Biz sırtımızı YPJ’ye, YPG’ye ve PYD’ye yaslıyoruz. Bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz” sözleri ile açık açık teröristlerle birlikte olduğunu beyan ederek devlete, millete meydan okuyan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında skandal bir karar verdi.

Yüksekdağ için “hak ihlali” kararı veren AYM, seçilme ve siyasi faaliyetlerinin engellendiğini söyleyerek 30 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

Bu nasıl adalet?

AYM’nin skandal kararına tepki gösteren Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, “Dünya üzerinde hangi ülke bir teröriste tazminat ödemeye mahkûm ediliyor. Sırtını YPJ’ye, YPG’ye ve PYD’ye yasaladığını söyleyerek devlete ve millete meydan okuyan biri nasıl suçsuz sayılabilir? Bu nasıl adalet? Biz boşuna şehit ve gazi oluyoruz o zaman. Bu karar bir an önce düzeltilmelidir. Aksi taktirde şehit aileleri olarak sokağa çıkmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ülkenin onuru ayaklar altına alındı

Hiçbir siyasi partinin karara tepki göstermemesini de eleştiren Yavuz, “Hangi parti olursa olsun bu karara karşı tepki göstermeliydi. Hatta bütün partiler ortak bir açıklama yapmalıydi. Ülkenin onuru ayaklar altına alındı. Böyle bir kararda bile ortak tavır almayan siyasi partilerin artık bizim yanımızda yeri yok. Bize destek vermesinler. Bizim de onların desteğine ihtiyacımız yok” tepkisini gösterdi.