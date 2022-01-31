Boşuna maval okuma Uğur Dündar!

Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, "Biri baskı mı dedi?" başlıklı yazısında "Meslekte yarım asrı geçtim, bu dönemdeki kadar baskıya hiçbir zaman uğramadık. Bundan sonra da yaşayacağımızı zannetmiyorum" diye zırvalayan Uğur Dündar'ı kirli geçmişiyle vurdu. "Geçmişte rütbeli askerlerin elleri arkalarında televizyon kanallarında gezdiğini gayet iyi hatırlarız" ifadelerini kullanan Selek, Dündar'a "Boşuna maval okuma" çağrısında bulundu. İşte "duayen gazeteci" diye pazarlanan Dündar'a ince ayar çekilen o yazı:

"Uğur Dündar "Meslekte yarım asrı geçtim, bu dönemdeki kadar baskıya hiçbir zaman uğramadık. Bundan sonra da yaşayacağımızı zannetmiyorum" demiş.

Tabii eskiden meydan boştu.

Zeus efendi linç eder, hedef gösterir, baskın yapar, dilediği gibi at koştururdu.

Tehdit ve şantajla anılırdı. Kimse de gıkını çıkaramazdı. Onun yayınlarından dolayı intihar eden insanlar oldu bu ülkede.

‘Programımız cezalandırılıyor’ diye boşuna maval okumasın.

Baskının âlâsını biliriz.

Geçmişte rütbeli askerlerin elleri arkalarında televizyon kanallarında gezdiğini gayet iyi hatırlarız."