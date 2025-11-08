Boşuna ‘dikili ağacınız yok’ demiyoruz! CHP’li ‘Şırınga Özlem’ fena rezil oldu

Defalarca yalan haberle gündeme gelen CHP’lilerin kanaat önderi Özlem Gürses, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, kendi kuşağını ve muhalefeti hedef aldı.

“Lider çıkaramadık” itirafı

Konuşması sırasında gözleri dolan Gürses, şu sözlerle adeta bir itiraf niteliğinde konuştu:

“Hayalini kurduğumuz ülkeyi, adaleti, kalkınmayı başaramadık. Bizim kuşak, değişimi ateşleyecek, daha iyiye taşıyacak bir lider çıkaramadı.”

Kameraya bakarak, “Kendimi çok sorumlu hissediyorum” diyen Gürses, muhalefetin yıllardır süren başarısızlığını açıkça dile getirdi.

Osmanlı’nın yaptığı tüneli CHP’ye yamadı

Sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almaya kalkan Gürses, bir tünele işaret ederek şöyle dedi:

“Hani diyorlar ya biz geldiğimizde ambulans yoktu, bakın bu tünel vardı. Bunu kim yapmış?”

Ancak Gürses’in “örnek” gösterdiği o tünel, Osmanlı döneminde, 1875’te Sultan Abdülaziz tarafından inşa edilen Karaköy–Beyoğlu Tüneli’ydi!..

Yani Gürses, Cumhuriyet öncesi bir eseri, “CHP dönemindeki kalkınma örneği” olarak servis etti.

Dillere düştü

Özlem Gürses’in her zamanki gibi yalan habere sığınması alay konusu haline gelirken, CHP’li “gazeteci”nin cehaleti sosyal medyada damga vurdu.

Gürses’in videosunu paylaşan Gazeteci Fuat Uğur şunları yazdı:

Bu vardı… Bunu kim yapmış? Tabii ki Cumhuriyetimiz! Karaköy Tüneli. Yapım yılı 1874. Bu kaçıncı cahillik? “Hayalini kurduğumuz ülkeyi yapamadık” diye hayıflanıyor. Yoo yaptınız… İçine ettiniz ülkenin. 23 yıldır toparlamaya çalışıyoruz. Size rağmen.

‘Şırınga Özlem’ ismi nereden geliyor?

Özlem Gürses, bir televizyon programında mizah amaçlı bir haberi gerçekmiş gibi sunarak, Devlet Bahçeli’ye aşı yapan “Gülnaz Şırınga” adlı hemşirenin darp edildiğini iddia etti; daha sonra olayın kurgusal olduğu anlaşılınca özür dilemek zorunda kaldı. Bu rezillikten sonra Gürses’e, “Şırınga Gürses” denmeye başlandı.