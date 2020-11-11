  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Boston Celtics'in efsane isimlerinden Tom Heinsohn hayatını kaybetti
Spor

Boston Celtics'in efsane isimlerinden Tom Heinsohn hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-11 10:33:07 -
Boston Celtics'in efsane isimlerinden Tom Heinsohn hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics'in efsane isimlerinden Tom Heinsohn, yaşamını yitirdi.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Heinsohn'un 86 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ligde 1960'lı yıllara damga vuran Celtics'in kadrosunda yer alan Heinsohn, takımıyla oyunculuk kariyerinde 8 şampiyonluk yaşamış ve 6 kez all-star seçilmişti.

Celtics'i 1969-1978 yıllarında çalıştıran Heinsohn, antrenör olarak da iki şampiyonluk elde etmişti.

Heinsohn, basketbolda efsaneleşmiş isimlerin yer aldığı "Basketball Hall of Fame"de (Şöhretler Müzesi) hem oyuncu hem antrenör olarak bulunan 4 kişiden biri olmayı başarmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sürpriz atama: Efkan Ala'ya yeni görev!
Siyaset

Sürpriz atama: Efkan Ala'ya yeni görev!

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti’de dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine atandı.

Volkswagen'den Türkiye kararı
Ekonomi

Volkswagen'den Türkiye kararı

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, mevcut üretim kapasitesinin koronavirüs nedeniyle şimdilik yeterli olduğunu, bu nedenle Türkiye'de kurulmas..
Azerbaycan vurdu! Ses Fransa'dan çıktı
Dünya

Azerbaycan vurdu! Ses Fransa'dan çıktı

Fransız L'Opinion gazetesi, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın yenilgisinin bu ülkeyi destekleyen Fransa'nın da yenilgisi olduğunu belirtti...
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay