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Spor Boston Celtics ve Los Angeles Clippers serilerinde öne geçti
Spor

Boston Celtics ve Los Angeles Clippers serilerinde öne geçti

NBA play-off yarı finalinde Boston Celtics, son şampiyon Toronto Raptors'ı 111-89 yenerek seride 3-2, Los Angeles Clippers ise Denver Nuggets'ı 113-107 mağlup ederek 2-1 üstünlük yakaladı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 10:11:13 -
Boston Celtics ve Los Angeles Clippers serilerinde öne geçti

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off yarı finalinde Boston Celtics, son şampiyon Toronto Raptors'ı 111-89 yenerek seride 3-2 öne geçti.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, Jaylen Brown'un 27 sayı, 6 ribauntla oynadığı yarı final serisinin beşinci karşılaşmasında Toronto Raptors'ı 111-89 mağlup etti.

Seride 3-2 üstünlük sağlayan Celtics'te Kemba Walker 21 sayı, 4 ribaunt, 7 asist ve Jayson Tatum 18 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Raptors'ta Fred VanVleet'in 18 ve Norman Powell'ın 16 sayılık katkıları galibiyet için yeterli olmadı.


- Clippers yeniden önde


Los Angeles Clippers, Batı Konferansı play-off yarı finalinin üçüncü maçında Denver Nuggets'ı 113-107 yenerek seride 2-1 üstünlük yakaladı.

Clippers'ta Paul George 32 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik katkı sağlarken, Kawhi Leonard 23 sayı, 14 ribaunt ve 6 asistle "double double" yaptı.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 32 sayı, 12 ribaunt ve Michael Porter Jr.'ın 18 sayı, 10 ribauntluk performansı yenilgiyi engelleyemedi.

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