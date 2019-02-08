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"Bosna'nın İncisi" Alaca Camii 4 Mayıs'ta açılacak

Bosna'daki savaşta Sırplar tarafından tamamen yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde adeta küllerinden doğan Alaca Camii, 27 yıl aradan sonra ibadete açılacak

08 Şubat 2019 Cuma 12:10
"Bosna'nın İncisi" Alaca Camii 4 Mayıs'ta açılacak

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in doğusundaki Foça şehrinde bulunan ve ülkenin en önemli Osmanlı camilerinden biri kabul edilen Alaca Camii, 4 Mayıs'ta yeniden ibadete açılacak.

Bosna'daki savaşta (1992-1995) Sırp askerler tarafından tamamen yıkılan cami, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde adeta küllerinden doğdu.

"Bosna'nın İncisi" ya da "Foça'nın güzelliği" olarak da nitelendirilen yaklaşık beş asırlık cami, 1992'de tamamen yıkılmasının ardından 27 yıl sonra yeniden ibadete açılacak.

Bosna Hersek İslam Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Alaca Camii'nin yeniden inşasında sona yaklaşıldığı ifade edilirken, resmi açılışın 4 Mayıs'ta yapılmasının planlandığı bildirildi.

Bosna Hersek İslam Birliğinin daha önceki yıllarda 7 Mayıs'ı Camiler Günü ilan ettiği hatırlatılan açıklamada, "Bu tarih, sembolik olarak savaşta yıkılan ya da zarar verilen binden fazla camiyi, mescidi ve diğer vakıf eserlerini hatırlatıyor. Bu tarih, bu yıl Alaca Camii'nin açılmasıyla ayrı bir anlam kazanacak. Alaca Camii'nin resmi açılışının 4 Mayıs'ta yapılması planlanıyor." ifadesi kullanıldı.

- Alaca Camii

Bosna Hersek'in Foça şehrinde 1549'da inşa edilen Alaca Cami, Bosna Hersek'in koruma altındaki kültür mirası listesinde yer alıyordu. Bosna Hersek'te klasik Osmanlı mimarisi ile yapılan ilk camilerden olan Alaca Camii, 1992'de Sırp askerler tarafından dinamitlenerek yıkıldı.

Caminin taşları bugünkü yerinden yüzlerce metre uzakta iki farklı noktada bulundu. Caminin kalıntılarının kasıtlı olarak gömüldüğü tespit edildi. Caminin yıkılması ve tüm kalıntılarının kasten saklanması, Sırpların bölgedeki Müslüman izlerini silmeye çalıştığının en büyük göstergelerinden biri kabul ediliyor.

Alaca Camii'nin yeniden inşasına 2014 yılında başlanmıştı.

Savaşa kadar Foça şehrinde 12 cami varken, bunların tamamı savaşta Sırplar tarafından yıkılmıştı. Alaca Camii'nin yanı sıra bugüne kadar Atik Ali Paşa ve Hünkar camileri de yeniden inşa edilip ibadete açıldı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 12:10
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  4. Foça
  5. Vakıflar Genel Müdürlüğü
  6. VGM

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