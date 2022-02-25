  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bosnalı yıldızdan savaş paylaşımı: Hiçbir çocuk, bu kabusla uyanmamalı
Spor

Bosnalı yıldızdan savaş paylaşımı: Hiçbir çocuk, bu kabusla uyanmamalı

Savaş nedeniyle Bosna Hersek'ten ailesiyle birlikte ayrılmak zorunda kalmış olan Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldızı Miralem Pjanic, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşa ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 08:26:00 -
Bosnalı yıldızdan savaş paylaşımı: Hiçbir çocuk, bu kabusla uyanmamalı

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Bosna Hersekli yıldızı Miralem Pjanic, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen savaşa dair paylaşım yaptı.

Beşiktaş'ta forma giyen dünya yıldızı Miralem Pjanic, sosyal medya hesabından "savaşa hayır" paylaşımı yaptı.

Pjanic'in paylaşımı şöyle:

"Sirenlerin ne anlama geldiğini öğrendiğimde çok gençtim. Ne zaman siren sesini duysam, arkadaşlarımın çektiği acıları hissederim. Hiçbir çocuk, bu kabusla yaşamaya zorlanmamalı. Savaşa hayır!"

Öte yandan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Mesut Özil de, paylaştığı fotoğrafla "savaşa hayır" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay