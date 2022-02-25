Bosnalı yıldızdan savaş paylaşımı: Hiçbir çocuk, bu kabusla uyanmamalı
Savaş nedeniyle Bosna Hersek'ten ailesiyle birlikte ayrılmak zorunda kalmış olan Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldızı Miralem Pjanic, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşa ilişkin açıklama yaptı.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Bosna Hersekli yıldızı Miralem Pjanic, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen savaşa dair paylaşım yaptı.
Beşiktaş'ta forma giyen dünya yıldızı Miralem Pjanic, sosyal medya hesabından "savaşa hayır" paylaşımı yaptı.
Pjanic'in paylaşımı şöyle:
"Sirenlerin ne anlama geldiğini öğrendiğimde çok gençtim. Ne zaman siren sesini duysam, arkadaşlarımın çektiği acıları hissederim. Hiçbir çocuk, bu kabusla yaşamaya zorlanmamalı. Savaşa hayır!"
Öte yandan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Mesut Özil de, paylaştığı fotoğrafla "savaşa hayır" dedi.