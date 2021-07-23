Bosnalı gazeteciden İmamoğlu'na kurban dersi

Bosna Hersekli gazeteci Emine Şeçeroviç Kaşlı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Balkanlar'da kurban organizasyonunu eleştirerek, İmamoğlu'na kurban dersi verdi.

Kaşlı, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu etiketleyerek, "Bosna'yla yeni tanıştığınız için birkaç noktaya değinelim. Malum, son 20 yılda Bosna'da ilk etkinliğiniz. İmamoğlu adına kesildi diyorsunuz. Özel, şahsi bir şeyse sizin uçak biletinizi kim ödedi?" ifadelerini kullandı.

İBB'ye kurban dersi

"Malum, hem Makedonya'ya hem Bosna'ya bir ekibiniz gitti, İBB poşetleri kullanıldı." diyen Kaşlı, "Yok, eğer kurbanlar CHP'li İBB olarak kesildiyse niye Ekrem İmamoğlu adına kesildi diyorsunuz? Başka bir şey daha. Bosna'ya yabancısınız, ama kurbana da yabancısınız galiba." ifadelerini kullanarak İBB'ye kurban dersi verdi.

Kurban Bayramı'nın yardım değil, paylaşmak olduğunu kaydeden Kaşlı, "İnsanlarımızın onurunu da düşünmek lazım. Sırf görüntü alacaksınız diye insanlarımızı niye sıra halinde bekletip, kurban aldırıyorsunuz? Sırada hamile kadın da var." dedi.

"Reklam yapacaksanız bile onun bir usulü var"

CHP'li İBB'yi reklam yapmakla eleştiren Kaşlı, Türk Kızılay'ın ve sivil toplum örgütlerinin Bosna'daki kurban organizasyonlarından görüntüler paylaşarak, "Reklam yapacaksanız bile onun bir usulü var. Böylesi daha uygun. Daha yorucu belki ama, daha zarif. İnsanları ziyaret ederek, kapıdan kapıya dağıtmak. Mesela Visoko'ya gittiniz ya... Ona benzer. Yine gelin, kurban dağıtın. Ama, lütfen 300 kurbanla Bosna'yı kurtardığınızı düşünmeyin." ifadelerini kullandı.