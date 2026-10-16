  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni bakan yardımcısı: Bekir Bayrakdar atandı Irak’ta tarihi adım, Soydaşlarımızın hakkı teslim edildi! Kürşad Zorlu’dan Irak hükümetine teşekkür! Bakan Kurum'dan 26 il için kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın Balıkesir'de aşırı yağışlar köprüyü yıktı! Susurluk Çaylak Köprüsü'nde çökme: Yol trafiğe tamamen kapatıldı! Bakan Kurum’dan felaket bölgesinde flaş açıklamalar! "İstisnasız tek bir mağdur vatandaş bırakmayacağız!" Başörtüsü için gözyaşı döküp direnen yürekli kızlar vicdanları sızlattı! Üsküdar’da insanlık ve vicdan sınavı! Köpeğe makam aracı sefası süren CHP zihniyeti vefat eden başkana saygısızlık yaptı Beşiktaş Hoffenheim’ı evinde devirdi! Ankara'da uyuşturucu operasyonu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanının kızı da gözaltında! Bakan Çiftçi duyurdu! 4 ölü, Kocaeli dâhil 6 kişi kayıp! 4 ilde okullar yarın da tatil edildi!
Gündem Belediye otobüsünün tekerleği yerinden fırladı! İller farklı zihniyet aynı
Gündem

Belediye otobüsünün tekerleği yerinden fırladı! İller farklı zihniyet aynı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Belediye otobüsünün tekerleği yerinden fırladı! İller farklı zihniyet aynı

Adana’da seyir halindeki Büyükşehir Belediyesi otobüsünün tekerleği yerinden çıkarak önünde ilerleyen iki araca çarptı. Kaza maddi hasarla atlatılırken vatandaşlar, belediye otobüslerinin eski ve bakımsız olduğunu belirterek yönetime tepki gösterdi. CHP yönetimindeki İstanbul’da da toplu ulaşım araçlarında son dönemde gündeme gelen arıza ve aksaklıklar, “İller farklı, zihniyet aynı” yorumlarına neden oldu.

Adana’da toplu ulaşımda yaşanan son olay, belediye otobüslerinin bakımına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Turgut Özal Bulvarı’nda seyir halinde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsün tekerleği, henüz belirlenemeyen nedenle yerinden çıktı. Kontrolden çıkan tekerlek, otobüsün önünde ilerleyen iki araca çarptı.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken olayın daha büyük bir kazaya dönüşmemesi teselli oldu. Kaza nedeniyle bulvardaki trafik akışı da bir süre aksadı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ: OTOBÜSLER BAKIMSIZ

Yaşanan olayın ardından vatandaşların tepkisinin odağında belediye otobüslerinin bakım durumu vardı.

Toplu taşıma araçlarını sık kullandığını belirten Halil Çelik, otobüslerin bakımsız olduğunu belirterek Adana Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulundu.

Çelik, “Otobüslerimiz biraz bakımsız. Eski otobüsler yerine daha yeni otobüsler gelmesini istiyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi bu konuda yetersiz kalıyor. Belediyeye çağrım, otobüslere bakım yapsınlar, daha sağlıklı hale getirilsin” ifadelerini kullandı.

Kentteki bozuk yolların da toplu ulaşım araçlarına zarar verdiğini belirten Çelik, ulaşım ücretlerinin yüksekliğinden de şikâyet etti.

“OTOBÜSLER ÇOK ESKİDİ, YOLDA ARIZALAR YAŞANIYOR”

Bir diğer vatandaş Enver Ergun da hem yolların hem de toplu taşıma araçlarının durumuna dikkat çekti.

Ergun, “Otobüsler çok eskidi, yolda arızalar yaşanıyor. 40-42 derecede klima çalıştırmayan otobüsler de var” diyerek yetkililerin soruna müdahale etmesini istedi.

Adana’da ulaşım ücretlerinin de yüksek olduğunu ifade eden Ergun, belediyenin fiyat politikasını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

İLLER FARKLI, ZİHNİYET AYNI

Adana’da yaşanan görüntüler, CHP yönetimindeki belediyelerin toplu ulaşım hizmetlerine ilişkin tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi.

Benzer şikâyetlerin İstanbul’da da zaman zaman gündeme gelmesi dikkat çekiyor. İstanbulluların kullandığı otobüs, metrobüs ve diğer toplu ulaşım araçlarında yaşanan arıza ve sefer aksamaları kamuoyunda tartışmalara neden olurken, Adana’daki son olay da belediyelerin bakım, yenileme ve hizmet kalitesi konusundaki sorumluluğunu yeniden hatırlattı.

Milyonlarca vatandaş her gün işe, okula ve evine ulaşmak için belediyelerin toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Bu nedenle araçların periyodik bakımlarının zamanında yapılması yalnızca hizmet kalitesi açısından değil, can ve mal güvenliği açısından da hayati önem taşıyor.

Adana’da belediye otobüsünün tekerleğinin seyir sırasında yerinden çıkması ise vatandaşların tepkisini tek cümlede özetledi:

İller farklı, şikâyetler benzer; zihniyet aynı!

CHP'li İBB'nin İETT otobüsü yine duvara tosladı: Sultangazi'de can pazarı! Yaralılar var
CHP'li İBB'nin İETT otobüsü yine duvara tosladı: Sultangazi'de can pazarı! Yaralılar var

Gündem

CHP'li İBB'nin İETT otobüsü yine duvara tosladı: Sultangazi'de can pazarı! Yaralılar var

Mega kentte ulaşımı eziyeti! İETT'ye güvenenler yaya kaldı
Mega kentte ulaşımı eziyeti! İETT'ye güvenenler yaya kaldı

Gündem

Mega kentte ulaşımı eziyeti! İETT'ye güvenenler yaya kaldı

Ayazağa’da sel dehşeti! İETT otobüsü sulara gömüldü, vatandaşlar otobüsün üzerine sığındı!
Ayazağa’da sel dehşeti! İETT otobüsü sulara gömüldü, vatandaşlar otobüsün üzerine sığındı!

Gündem

Ayazağa’da sel dehşeti! İETT otobüsü sulara gömüldü, vatandaşlar otobüsün üzerine sığındı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

....

ah GAZZE vah GAZZE unutuldun ...

hasel

İstanbulda ki otobüsler neden ikide bir arıza yapıyor.EL CEVAP:Çakma,kalitesiz,ucuz malzemeler kullanılıyor.Bu nedenle ikide bik arıza vuku buluyor.Bilinçli,para harcamamak adına ucuz malzeme kullanılırsa olacağı budur.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23