Belediye otobüsünün tekerleği yerinden fırladı! İller farklı zihniyet aynı

Adana’da toplu ulaşımda yaşanan son olay, belediye otobüslerinin bakımına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Turgut Özal Bulvarı’nda seyir halinde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsün tekerleği, henüz belirlenemeyen nedenle yerinden çıktı. Kontrolden çıkan tekerlek, otobüsün önünde ilerleyen iki araca çarptı.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken olayın daha büyük bir kazaya dönüşmemesi teselli oldu. Kaza nedeniyle bulvardaki trafik akışı da bir süre aksadı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ: OTOBÜSLER BAKIMSIZ

Yaşanan olayın ardından vatandaşların tepkisinin odağında belediye otobüslerinin bakım durumu vardı.

Toplu taşıma araçlarını sık kullandığını belirten Halil Çelik, otobüslerin bakımsız olduğunu belirterek Adana Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulundu.

Çelik, “Otobüslerimiz biraz bakımsız. Eski otobüsler yerine daha yeni otobüsler gelmesini istiyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi bu konuda yetersiz kalıyor. Belediyeye çağrım, otobüslere bakım yapsınlar, daha sağlıklı hale getirilsin” ifadelerini kullandı.

Kentteki bozuk yolların da toplu ulaşım araçlarına zarar verdiğini belirten Çelik, ulaşım ücretlerinin yüksekliğinden de şikâyet etti.

“OTOBÜSLER ÇOK ESKİDİ, YOLDA ARIZALAR YAŞANIYOR”

Bir diğer vatandaş Enver Ergun da hem yolların hem de toplu taşıma araçlarının durumuna dikkat çekti.

Ergun, “Otobüsler çok eskidi, yolda arızalar yaşanıyor. 40-42 derecede klima çalıştırmayan otobüsler de var” diyerek yetkililerin soruna müdahale etmesini istedi.

Adana’da ulaşım ücretlerinin de yüksek olduğunu ifade eden Ergun, belediyenin fiyat politikasını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

İLLER FARKLI, ZİHNİYET AYNI

Adana’da yaşanan görüntüler, CHP yönetimindeki belediyelerin toplu ulaşım hizmetlerine ilişkin tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi.

Benzer şikâyetlerin İstanbul’da da zaman zaman gündeme gelmesi dikkat çekiyor. İstanbulluların kullandığı otobüs, metrobüs ve diğer toplu ulaşım araçlarında yaşanan arıza ve sefer aksamaları kamuoyunda tartışmalara neden olurken, Adana’daki son olay da belediyelerin bakım, yenileme ve hizmet kalitesi konusundaki sorumluluğunu yeniden hatırlattı.

Milyonlarca vatandaş her gün işe, okula ve evine ulaşmak için belediyelerin toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Bu nedenle araçların periyodik bakımlarının zamanında yapılması yalnızca hizmet kalitesi açısından değil, can ve mal güvenliği açısından da hayati önem taşıyor.

Adana’da belediye otobüsünün tekerleğinin seyir sırasında yerinden çıkması ise vatandaşların tepkisini tek cümlede özetledi:

İller farklı, şikâyetler benzer; zihniyet aynı!