Ekrem, hani artık su baskınları yaşanmayacaktı? Bir yağmur 4 can aldı

Buğra Kardan İstanbul

İstanbul kar altında kaldığında İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu’nun Rumeli Kavağı’nda bir restoranda İngiliz Büyükelçisi’yle balık keyfi yaptığı, gölgesi Murat Ongun’un ise İsiviçre’de kayak tatilinde olduğu hafızalarda tazeliğini koruyadursun, mega şehri göle döndüren son sel felâketi belediye yönetiminin sorumsuzluğunu ve vurdumduymazlığını bir defa daha ortaya koydu.

57 MİLYAR BOŞA GİTTİ

Mazgalları temizlemeyi, tıkalı tahliye kanallarını açmayı ihmal ederek yolların da kavşakların da otobüslerin de otomobillerin de caddelerin de evlerin de çamura gömülmesine seyirci kalan İmamoğlu’nun vekili Nuri Aslan kötü sınav verirken, geçmişte bol bol reklamı yapılan 20.2 kilometrelik yağmur ve atık su tünelinin işe de yaramadığı ortaya çıktı. Tüneller için harcandığı iddia edilen 57 milyar liranın kimlere ve nerelere gittiği ise merak konusu oldu. İstanbul’u sel felâketiyle hırsızlık, yolsuzluk, casusluktan tutuklu İmamoğlu’nun ve İBB’nin “Su baskınları tarih oldu” yalanı da çöktü.

Nuri Aslan da tosladı

Siyasiler, CHP’li İBB yönetiminin selin altında kaldığını vurguladılar. Nuri Aslan ve ekibinin afetle mücadelede de sınıfta kaldığının altını çizdiler. Tüneller üzerinden zengin edilen isimleri sordular. Akit’e konuşan İBB AK Parti Meclis Üyesi Meryem Karaköse, dile getirdi: “Ne yazık ki İstanbul’da büyük bir sel felâketiyle karşı karşıya kaldı ve ehil ellerce yönetilmediği bir defa daha anlaşıldı. Böyle yola devam edemez. İmamoğlu’nun ekibiyle bir yere varılmaz. İstanbul’un liyakatli ellere bırakılması gerekliliktir. Anlıyoruz ki İmamoğlu’nun övündüğü, o yağmur ve atık su tünelleri faydalı olmadı. Dere ıslahları bizim dönemimizde yapılmasa Allah korusun, daha büyük faciayla karşı karşıya kalınabilirdi. Ama 7 yıldır üstüne bir şey katmadıkları anlaşılıyor.”

REKLAMA DEĞİL HİZMETE

AK Parti İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar da şunları söyledi: “İmamoğlu ve ekibinin geçmişi kötülemek, çalışmalarını abartmak için yaptığı reklamların karşılığı yok. İşte ‘İstanbul’da taşkınlar tarih oldu’ lafının iddialı olduğu, gerçeği yansıtmadığı şu son felâketle anlaşıldı. Gelinen noktada eskiyi karalamanın, kendi yaptıklarını ise büyütmenin çözüm olmadığı açık. Artık bu şehrin reklama değil, işe ihtiyacı olduğu da mutlak.”