Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı: İstanbullular dikkat risk bitmedi

KOCAELİ, SAKARYA, YALOVA VE BURSA'DA YER YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR: Yurdun özellikle batı ve kuzeydoğu kesimlerinde yağışların devam ettiğini aktaran Macit, yağışların cumartesi ve pazar günleri ülke genelinde sürmesini beklediklerini bildirdi. Abdullah Macit, cumartesi günü Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağışların kuvvetli olacağını belirterek, şunları kaydetti: "Cumartesi özellikle Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yağışlar şiddetli olacak yer yer. Sel, su baskınına karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istiyoruz. Pazar günü de Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olacağını tahmin ediyoruz."