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Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı: İstanbullular dikkat risk bitmedi

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Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı: İstanbullular dikkat risk bitmedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, toprağın suya doyması sebebiyle İstanbul'da sel ve su baskını riskinin sürdüğünü belirterek cumartesi günkü kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu.

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Foto - Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı: İstanbullular dikkat risk bitmedi

Yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Abdullah Macit, İstanbul'da cumartesi günü kuvvetli, kentin kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini söyledi. Kentte dün etkili olan yağışların ardından yeniden aynı miktarda yağış beklenip beklenmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Macit, "Miktar olarak o kadar olmasa da yine riskimiz devam ediyor. Çünkü toprak doygunluğa ulaştı. Dolayısıyla cumartesi günü kuvvetli yağışa karşı gece saatlerine kadar İstanbulluları uyaralım." ifadelerini kullandı. Macit, İstanbul'da yağışların pazar günü sabah saatlerinden sonra etkisini yitireceğini belirtti. Vatandaşların sel, su baskını ve heyelana karşı dikkatli olmalarını isteyen Macit, özellikle İstanbul'da cumartesi günü zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

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Foto - Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı: İstanbullular dikkat risk bitmedi

KOCAELİ, SAKARYA, YALOVA VE BURSA'DA YER YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR: Yurdun özellikle batı ve kuzeydoğu kesimlerinde yağışların devam ettiğini aktaran Macit, yağışların cumartesi ve pazar günleri ülke genelinde sürmesini beklediklerini bildirdi. Abdullah Macit, cumartesi günü Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağışların kuvvetli olacağını belirterek, şunları kaydetti: "Cumartesi özellikle Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yağışlar şiddetli olacak yer yer. Sel, su baskınına karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istiyoruz. Pazar günü de Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olacağını tahmin ediyoruz."

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Foto - Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı: İstanbullular dikkat risk bitmedi

ANKARA'DA KUVVETLİ, İZMİR'DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR: Ankara ve İzmir'deki yağış beklentisine de değinen Macit, "Ankara'da da cuma günü özellikle akşam saatlerinden sonra kuvvetli yağışlar başlıyor. Cumartesi de yer yer kuvvetli yağışlar devam ediyor. Sel, su baskınına karşı Ankaralıları da uyaralım. Ankara'da da hafta başından itibaren yağış beklemiyoruz." diye konuştu. Macit, İzmir'de yalnızca cumartesi günü yağış beklendiğini, yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde kendini göstereceğini ancak kuvvetli olmayacağını ifade etti.

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Foto - Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı: İstanbullular dikkat risk bitmedi

BATI KARADENİZ VE BATI AKDENİZ'DE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI: Yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgar beklendiğine de işaret eden Abdullah Macit, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in özellikle kuzey kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güneyli, Batı Karadeniz'de ise kuzeyli yönlerden yer yer fırtınaya varan rüzgarların etkili olacağını belirtti. Macit, "Bu konuda özellikle Batı Karadeniz'deki ve Batı Akdeniz'deki denizcilerimizi uyaralım, kuvvetli fırtına bekliyoruz, bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı. Hava sıcaklığına ilişkin de açıklamada bulunan Macit, "Önümüzdeki haftanın ilk günlerinde de mevsim normallerinin, özellikle batı kesimlerinde altında bekliyoruz. Doğu kesimlerde de mevsim normalleri civarında seyredecek." bilgisini verdi.

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