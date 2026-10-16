Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı: İstanbullular dikkat risk bitmedi

Yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Abdullah Macit, İstanbul'da cumartesi günü kuvvetli, kentin kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini söyledi. Kentte dün etkili olan yağışların ardından yeniden aynı miktarda yağış beklenip beklenmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Macit, "Miktar olarak o kadar olmasa da yine riskimiz devam ediyor. Çünkü toprak doygunluğa ulaştı. Dolayısıyla cumartesi günü kuvvetli yağışa karşı gece saatlerine kadar İstanbulluları uyaralım." ifadelerini kullandı. Macit, İstanbul'da yağışların pazar günü sabah saatlerinden sonra etkisini yitireceğini belirtti. Vatandaşların sel, su baskını ve heyelana karşı dikkatli olmalarını isteyen Macit, özellikle İstanbul'da cumartesi günü zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.