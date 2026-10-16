Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2027 bütçesini açıkladı: Hedef yüzde 4,2 büyüme ve yüzde 21 enflasyon

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi teklifinin temel büyüklüklerini açıkladı.

Buna göre, gelecek yıl milli gelirin 111 trilyon liraya ulaşması beklenirken, bütçe giderleri 27 trilyon 276 milyar lira, bütçe gelirleri ise 23 trilyon 408 milyar lira olarak öngörüldü.

Yılmaz, bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşmesinin tahmin edildiğini belirtti. Deprem harcamaları hariç tutulduğunda bu oranın yüzde 2,8 olmasının beklendiğini ifade eden Yılmaz, bütçenin 2025 yılından itibaren düşük düzeyde de olsa faiz dışı fazla verdiğini kaydetti.

VERGİ GELİRLERİNDE KDV İLK SIRADA

2027 yılı bütçesinde en yüksek vergi geliri kalemi 5 trilyon 681 milyar lirayla katma değer vergisi (KDV) oldu. Gelir vergisinden 5 trilyon 533 milyar lira, özel tüketim vergisinden 3 trilyon 284 milyar lira ve kurumlar vergisinden 2 trilyon 223 milyar lira gelir elde edilmesi öngörüldü.

Diğer vergi gelirlerinin 3 trilyon 184 milyar lira, vergi dışı gelirlerin ise 3 trilyon 502 milyar lira olması bekleniyor.

Bütçe giderleri içinde 10 trilyon 240 milyar lirayla cari transferler ilk sırada yer alırken, personel giderleri için 7 trilyon 117 milyar lira, faiz giderleri için 3 trilyon 975 milyar lira ve mal ve hizmet alımları için 2 trilyon 184 milyar lira ödenek ayrıldı.

EĞİTİM BÜTÇESİ 3,7 TRİLYON LİRAYA ÇIKIYOR

Yılmaz, eğitimin öncelikli politika alanlarından biri olmaya devam ettiğini belirterek, 2027 bütçesinde Milli Eğitim Bakanlığına 2 trilyon 459 milyar lira kaynak ayrılacağını açıkladı. Yükseköğretim kurumlarının bütçelerinin ise 872 milyar liraya yükseltileceğini bildirdi.

Yükseköğretim harcamaları da dahil edildiğinde toplam eğitim bütçesinin 3 trilyon 747 milyar liraya ulaşacağını kaydeden Yılmaz, bu tutarın merkezi yönetim bütçesinin yüzde 13,7’sine karşılık geldiğini ifade etti.

Sağlık hizmetleri için merkezi yönetim bütçesinden 2 trilyon 134 milyar lira ayrılacağını belirten Yılmaz, Sağlık Bakanlığı, yükseköğretim kurumları ve Sosyal Güvenlik Kurumu harcamaları dahil edildiğinde sağlık alanındaki toplam kaynağın 4 trilyon 532 milyar liraya ulaşacağını söyledi.

SOSYAL YARDIM VE DESTEKLERE 1,3 TRİLYON LİRA

2027 bütçesinde sosyal yardım ve destekler için 1 trilyon 341 milyar lira kaynak ayrıldığını belirten Yılmaz, bu tutarın bütçenin yüzde 4,9’una denk geldiğini bildirdi.

Sosyal konut finansmanının desteklenmesi için yüzde 150 artışla 250 milyar lira ödenek öngörüldüğünü açıklayan Yılmaz, ödeme gücü bulunmayan vatandaşların sağlık primleri için 186 milyar lira, yaşlı ve engelli aylıkları için 132 milyar lira, engellilere yönelik evde bakım desteği için 109 milyar lira ve engelli vatandaşların eğitim desteği için 90 milyar lira ayrılacağını kaydetti.

Doğum yardımı ödemeleri için 84 milyar lira, ekonomik yoksunluk içindeki çocuklara yönelik sosyal ve ekonomik destekler için 29 milyar lira kaynak öngörüldü.

Enerji sübvansiyonlarına da değinen Yılmaz, vatandaşların elektrik ve doğal gaz faturalarını desteklemek amacıyla 2027 bütçesinde yüzde 62 artışla 605 milyar lira ayrılacağını belirtti. Enerji sübvansiyonlarının, bütçe açığının GSYH’ye oranına 0,5 puanlık katkıda bulunduğunu ifade etti.

Asgari ücret tutarına kadar olan ücretlerin vergi dışı tutulması uygulaması kapsamında çalışanların gelirlerine 2027 yılında 1 trilyon 460 milyar lira katkı sağlanacağını bildiren Yılmaz, enerji destekleri ve ücret istisnaları da dahil edildiğinde sosyal harcamalara ayrılan toplam kaynağın 3 trilyon 406 milyar liraya ulaşacağını söyledi.

TARIMA 1,3 TRİLYON LİRALIK KAYNAK

Tarımı stratejik bir sektör olarak değerlendirdiklerini belirten Yılmaz, 2027 bütçesinde tarım için toplam 1 trilyon 305 milyar lira kaynak ayrılacağını açıkladı.

Bu kapsamda tarım sektörü vergi harcamaları için 342 milyar lira, tarımsal kredi desteği için 325 milyar lira, yatırım ödenekleri için 268 milyar lira ve tarımsal destek programları için 235 milyar lira kaynak öngörüldü. Tarımsal kamu iktisadi teşebbüslerinin finansmanı, müdahale alımları ve ihracat destekleri için de 135 milyar lira ayrılacak.

Çiftçilerin mazot maliyetinin yüzde 50’sinin, gübre maliyetinin ise yüzde 25’inin karşılandığını belirten Yılmaz, tarımsal kredilerde faiz giderlerinin ortalama yüzde 70’inin Hazine tarafından üstlenildiğini ifade etti.

REEL SEKTÖR DESTEKLERİNE 658 MİLYAR LİRA

Yılmaz, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisinin sürdürüleceğini belirterek, tarımsal kredi sübvansiyonları hariç reel sektör destekleri için 658 milyar lira ödenek ayrılacağını bildirdi.

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu işveren prim desteği ödemelerine 351 milyar lira, esnaf kredisi sübvansiyonlarına 92 milyar lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşvik ödemelerine 73 milyar lira ve ihracat desteklerine 65 milyar lira kaynak ayrılması planlanıyor.

Deprem hasarlarının giderilmesi ve afetlere karşı dayanıklılığın artırılması amacıyla 2027 bütçesinde 769 milyar lira ödenek öngörüldü.

SAVUNMA VE GÜVENLİĞE 3,45 TRİLYON LİRA

Savunma sanayisinde dışa bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiğini belirten Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinde silah, mühimmat, silah sistemleri ve diğer savunma araçlarının alımına yönelik ödeneklerin yüzde 229 artırıldığını açıkladı.

Diğer savunma harcamalarıyla birlikte savunma için 2 trilyon 206 milyar lira, iç güvenlik için 1 trilyon 248 milyar lira olmak üzere savunma ve güvenlik sektörüne toplam 3 trilyon 454 milyar lira kaynak ayrılacağını bildirdi.

Belediyeler ve il özel idarelerine ayrılan toplam kaynağın 2 trilyon 384 milyar liraya çıkarılacağını belirten Yılmaz, bu tutarın bütçe içindeki payının 2002’deki yüzde 4 seviyesinden 2027’de yüzde 8,7’ye yükseleceğini ifade etti.

YATIRIMLARA 2,85 TRİLYON LİRA AYRILACAK

Yılmaz, sulama projelerinden demiryollarına, deniz yolu yatırımlarından enerji arama faaliyetlerine ve madencilik projelerine kadar birçok alanda yatırımların sürdürüleceğini belirtti.

2027 bütçesinde yatırımlara ayrılan kaynağın 2 trilyon 849 milyar liraya çıkarılacağını kaydeden Yılmaz, bu tutarın toplam bütçenin yüzde 10,4’üne karşılık geldiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz, bütçe teklifine ilişkin daha ayrıntılı bilgileri gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda yapacağı sunumda paylaşacağını belirtti.