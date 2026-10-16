Yolsuzluk tutuklusu Ekrem, kendini savunmak yerine gazetemize saldırdı! Aklı fikri Akit’te

Asrın yolsuzluk davasında 4 gün sürecek savunmanın ilk gününde iddianamede yer alan 143 suçlamaya cevap vermek yerine 5.5 saat kesintisiz masal anlatan İmamoğlu Suç Örgütü lideri Ekrem İmamoğlu, dün ise Medya Grubumuza saldırdı. Davanın 99’uncu gününde hakim karşısına çıkan ve belediyedeki vurgunları, 161 milyarlık kamu zararını, 2020 ile 2023 tarihleri arasında aralarında Boğaz’a nazır villaların da yer aldığı 117 taşınmazı nasıl aldığını anlatmak yerine, yerli ve milli medyanın gür sesi Akit’i hedef alan İmamoğlu, mahkeme huzurunda alenen yalan söyledi. Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ‘BEY 2023’ adlı sitedeki yolsuzluğu deşifre eden Akit TV muhabiri Adnan Sular’ı korumalarına darp ettiren, 2021 yılında binamıza cuma namazı vaktinde haciz memurlarını göndererek 4 bilgisayar ve 3 televizyonumuza el koyarak Akit TV yayınını engellemeye çalışan, kendisine soru soran muhabirimize cevap vermek yerine “Temsil ettiğin kurum gazete kimliğini taşımıyor” şeklinde sakil bir dil kullanan ve bize onlarca dava açan İmamoğlu, “Ben gazeteciyi ayırmam, en ağır hakaretleri yapan Akit’e bile gittim” diyerek riyakarlık yaptı.

ALENEN YALAN SÖYLEDİ

Randevu verilmediği halde elinde çikolata ile geldiği merkez binamızda, dönemin Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel’le görüştüğü halde, merhum Hasan Karakaya’yla görüştüğünü, ertesi gün ise “Ekrem İmamoğlu gazeteyi bastı!” şeklinde manşetler atıldığını iddia eden İmamoğlu, duruşmada şunları söyledi: “Beylikdüzü Belediye Başkanı iken. Gazeteyi aradım, ısrarla randevu istedim. Hakkımda bir köşe yazısı yazmış, hakaretle dolu. Beylikdüzü’ndeydim. Atladım gittim. Beni ağırladı. Gazete genel yayın yönetmeniydi. Sanıyorum rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Dedim ki ‘Ya bunları niye yazıyorsunuz kardeşim? Ya benim böyle bir şeyle işim yok.’ Bir gün sonra ne manşet atıldı ‘Ekrem İmamoğlu gazeteyi bastı!’ Şaka değil. Sonra muhatabı olan gazeteci, yine kızdım, yine yazdı çünkü, aradım. Telefonuma döndü, şahidi yine burada. Telefonuma tesadüf o baktı. O da rahmetli oldu, o da vefat etti. İsmi Hasan Karakaya, Allah rahmet eylesin. Beylikdüzü’ndeymiş meğerse, o da o zaman evi de oradaymış. Telefonda açmış demiş ki; ‘Ya ben Mekke’deyim, umreye geldim. Ekrem Bey, kusura bakmayın. Söyleyin işte gelince mutlaka kendisine uğrayacağım, bir helalleşeceğiz, çay kahve içeceğiz.’ O da gelmeden vefat etti Mekke’de. Ondan sonra geldi, ben de cenazesine gittim yani. Ben gazeteciye böyle bakarım. Ayırmam yani.”

VEFATTAN SONRA GELDİ

Gerçekte ise Ekrem İmamoğlu’nun Küçükçekmece’de bulunan medya grubumuza 2016 yılında, merhum Hasan Karakaya’nın vefatından bir yıl sonra gelmişti. Daha önce röportaj teklifimize geri dönüş bile yapmayan İmamoğlu, 4 Ekim 2016’da Akit TV’de yayımlanan “Haramzade İmamoğlu’nun Bütçesi” haberinin ardından Medya Grubumuza gelerek, hakkında çıkan olumsuz haberlerin önüne geçmek istedi. “Gerçekleri yazmaktan geri durmayız” cevabı verilen İmamoğlu’nun binaya gelişi Akit TV ana haber bülteninde tüm detaylarıyla haberleştirilmişti.

BABASI DA AKİT İLE DERTLİ

Öte yandan yaptığı “papaz beddualarıyla” bilinen Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu da Akit’e olan nefretiyle biliniyor. İBB davasında savunma yapan Hasan İmamoğlu, “Ben suçumun bir kısmını bir gün İstanbul’dan ötemiz Güre Belediyesi’nde oturuyordum. Giderken gazete başlıklarına baktım. Türkiye’nin medarı iftiharı Akit gazetesinde okudum. Yazı şu: Hasan İmamoğlu, kaynağı belli olmayan parayı torununa havale yaptı yurt dışına” diyerek, gazetemizi yakından takip ettiğini istihzalı bir dille deşifre etmişti.

KILIÇDAROĞLU TANIK OLSUN İSTEĞİ

İstanbul’u ahtapot gibi saran vurgun ağının başında bulunan Ekrem İmamoğlu, dünkü duruşmada da yüzsüzlüğün dibine vurdu. Para kuleleri skandalıyla ilgili de tatmin edici açıklama yapmak yerine, “Benim gözümün önünde dönemin CHP Genel Başkanı’na bu olayın buranın nasıl alınacağı anlatıldı. Dönemin CHP İstanbul İl Başkanı anlattı. O da biliyor, her şeyi. Her şeye laf yetiştiriyor. Bu konuda çıt yok. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu maddeyle ilgili buraya tanık olarak çağrılmasını talep ediyorum. Ayıptır, sanki o il binası gökten zembille indi” diyerek topu Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu’na atmaya çalıştı. Belediye başkanlarının adaylığı ve Özgür Özel’in Genel Başkanlığını tayin ettiği iddiasına ise, “40 yıllık siyasetçiler bana mı kanacaklar. Böyle bir şey yok da, varsay. Bunun neresi suç” cambazlığında bulundu.