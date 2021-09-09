Boşnakları 'Müslüman olmuş Sırplar' diyerek hedef almıştı! Merdan Yanardağ'a çok sert tepki

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Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, katıldığı bir canlı yayında, "Boşnaklar Müslüman olmuş Sırp'tır." şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı. Yanardağ'ın açıklamasına bir tepki de Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyesi Abdulnaser Şimşek'ten geldi.

"Boşnakların ne olduğu, kim olduğu, nereden geldiği, etnik yapıları dini yapıları bellidir." diyen Şener, "Böyle hiçbir tarih bilmeden, hiçbir coğrafya bilmeden, hiçbir bilimsel veri kullanmadan amacının ne olduğu belli olan veya olmayan böyle sözlerin ulusal kanallarda kendini genel yayın yönetmeni olarak ifa eden, söyleyen birinin de kullanılması ayrıca manidar." ifadelerini kullandı.

Abdulnaser Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

"Meclisimiz malum Bayrampaşa Meclisi, belki bu konunun burada konuşulmasına gerek yoktu ama bizim Bayrampaşa Meclisi’nin de malum bir yapısı var. Burada hepimiz çok farklı coğrafyalardan olmamıza rağmen Boşnaklarla ilgili bir şekilde bir aidiyetimiz, bağlılığımız var. Mesela Murat abi Trabzon’ludur, eşi Boşnak’tır. Dolayısıyla bende bu meclisin sesi olma adına böyle bir söz alma ihtiyacı duydum."

'Hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır'

"Korkarım ki bu zihniyet Boşnaklar için söylediği bu sözü, yarın öbür gün Bulgaristan Muhacirleri için, yarın öbür gün Makedonya’dan göç eden muhacirler için, yarın öbür gün de batı Trakya’dan göç eden muhacirler için de farklı şekillerde dile getirebilir. Onun için özellikle bu meclise not düşmek adına, tarihe not düşmek adına ve yine ilk başta söylediğim gibi rahmetli Aliya İzzetbegoviç’in 'Hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır.' düsturuyla bu sözleri söyleme ihtiyacı duydum."

Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyesi Abdulnaser Şimşek