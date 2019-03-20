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Bosna Kasabı Radovan Karadzic hakkında flaş karar! Ömür boyu hapse mahkum edildi

'Bosna Kasabı' lakabıyla bilinen ski Sırp lider Radovan Karadzic'in 1995 yılının temmuz ayında Srebrenitsa'nın düşmesinden sonra işlenen cinayetlerden bilgisi olduğu teyit edildi. Karadzic'in 40 yıl olan hapis cezası, ömür boyu hapse çevrildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:54
Bosna Kasabı Radovan Karadzic hakkında flaş karar! Ömür boyu hapse mahkum edildi

"Bosna Kasabı" olarak da bilinen eski Sırp lider Radovan Karadzic, temyiz davasında müebbet hapse mahkum edildi.

Hollanda'nın Lahey şehrindekiEski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) 2016'da soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan 40 yıl hapse çarptırılan Karadzic'in nihai cezası belli oldu.

ICTY'nin 2017'de kapatılmasının ardından devam eden davaları devralan Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, yaklaşık üç yıldır devam eden Karadzic'in temyiz davasındaki kararı açıkladı.

Bosna Savaşı'ndaki cinayetleri göz önüne alındı

Konsey, Bosnalı Sırpların eski lideri Karadzic'i 1995'te Srebrenitsa'daki soykırımın yanı sıra 1992-1995 yıllarında yaşanan Bosna Savaşı'nda işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezalandırdı.

Daha önceki 40 yıl hapis cezası kararını bozan Temyiz Konseyi, 73 yaşındaki Karadzic'i müebbet hapse mahkum etti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:54
  1. Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi
  2. eski Sırp lider Radovan Karadzic
  3. Sırp kasabı
  4. Müslüman katili
  5. Bosna Savaşı
  6. Bosna Kasabı
  7. ömür boyu hapis cezası

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