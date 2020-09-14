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Aktüel Bosna Hersek'teki arşiv belgelerinin sanal ortama aktarılmasına TİKA desteği
Aktüel

Bosna Hersek'teki arşiv belgelerinin sanal ortama aktarılmasına TİKA desteği

Yeniakit Publisher
2020-09-14 15:39:42 -
Bosna Hersek'teki arşiv belgelerinin sanal ortama aktarılmasına TİKA desteği

SARAYBOSNA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek Devlet Arşivleri'ne dijital dönüşüm için gerekli profesyonel yazıcı yardımında bulundu.

Devlet Arşivleri Başkanlığının desteğiyle TİKA tarafından sağlanan yardımın teslim töreninde, Bosna Hersek Arşivleri Müdürü Sasa Klepic ve TİKA Saraybosna Koordinatörü Muhammed Ünal iş birliği protokolü imzaladı.

Klepic, burada yaptığı açıklamada, iki ülke arşivlerinin oldukça iyi ilişkilere sahip olduğunu anımsatarak, "Devlet arşivlerinin yüzde 3'lük kısmı dijitalize edilebildi. TİKA, tarafımıza dijital dönüşüm için gerekli olan 7 adet makine teslim etti. Bu yazıcılarla ilk olarak Osmanlı dönemine ait eserleri dijitalize edeceğiz." dedi.

Ünal da imzalanan iş birliği protokolü kapsamında iki ülke uzmanlarının arşiv ziyareti yapacağına işaret ederek, Osmanlı eserlerinin sanal ortama aktarılmasının ardından buradaki eserlerin Türkçe'ye tercüme edileceğini bildirdi.

Profesyonel yazıcıların ülke genelindeki arşivlere dağıtılacağını kaydeden Ünal, ortak projelere devam edeceklerini söyledi.

Teslim törenine ayrıca Bosna Hersek'teki yerel yönetim arşivlerinin yetkilileri de katıldı.


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