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Bosna Hersek'te Gaziler Bakanı Bukvarevic, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-29 12:59:46 -
Bosna Hersek'te Gaziler Bakanı Bukvarevic, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Gaziler Bakanı Salko Bukvarevic'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi'nde Kovid-19 tedavisi gören bakan Bukvarevic'in pazartesi günü durumunun kötüleştiği, bugün ise yaşamını yitirdiği açıklandı.

Bukvarevic'in 22 Temmuz'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, dün itibarıyla da solunum cihazına bağlandığı kaydedildi.

Boşnak bakanın evli ve iki çocuk babası olduğu ifade edildi.

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