Bosna Hersek'te Gaziler Bakanı Bukvarevic, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Gaziler Bakanı Salko Bukvarevic'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.
Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi'nde Kovid-19 tedavisi gören bakan Bukvarevic'in pazartesi günü durumunun kötüleştiği, bugün ise yaşamını yitirdiği açıklandı.
Bukvarevic'in 22 Temmuz'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, dün itibarıyla da solunum cihazına bağlandığı kaydedildi.
Boşnak bakanın evli ve iki çocuk babası olduğu ifade edildi.