Bosna Hersek'te ev ve araçlara saldırı Boşnakların evlerinin duvarları ve araçlarına gamalı haç çizildi, Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının yakınlarını yaralayıcı ifadeler yazıldı.

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Gornji Vakuf'ta, bazı Boşnakların evlerinin duvarları ve araçlarına gamalı haç çizildi, Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının yakınlarını yaralayıcı ifadeler yazıldı. Orta Bosna Kantonu Polisinden yapılan açıklamada, Krupa köyündeki 5 araca ve evlerin duvarlarına Nazilerin sembolü olan gamalı haç çizildiği ve Srebrenitsa soykırımına ilişkin kurban yakınlarını yaralayıcı ifadelerin yazıldığı belirtildi. Gece saatlerinde yapılan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. Saldırının mağdurlarından Muhamed Pokvic, evinin duvarlarına yazılanlar nedeniyle son derece üzgün olduğunu belirterek, "Hırvat komşularımız var. Onlarla aramız çok iyi. Olanlar karşısında yüzümüze bakamadılar." dedi. Köy yönetiminden Anto Batinic de saldırıyı kınadığını belirterek, suçluların bir an önce bulunup cezalandırılmasını istedi.

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