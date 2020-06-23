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Bosna Hersek ve Sırbistan'da taşkın ve heyelan meydana geldi

Sırbistan'da 700'den fazla ev taşkınlardan zarar görürken, Bosna Hersek'te nehirler taştı, bazı bölgelerde heyelanlar yaşandı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 12:18:35 -
Bosna Hersek ve Sırbistan'da taşkın ve heyelan meydana geldi

SARAYBOSNA (AA) - Balkan ülkeleri Bosna Hersek ile Sırbistan'da iki gündür aralıksız devam eden yağmur nedeniyle nehirler taştı, bazı bölgelerde heyelanlar meydana geldi.

Bosna Hersek'in Olovo şehrinde Krivaja Nehri'nin taşması sonucu birçok ev, iş yeri ve tarım arazisi sular altında kalırken, şehirde afet durumu ilan edildi.

Zivinice şehrinde de taşan nehir bir evi yıkarken, Kladanj-Zivinice yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle de yol araç trafiğine kapatıldı.

Sırbistan'ın orta ve güney kesimlerinde etkili olan yağmur nedeniyle 700'den fazla evin zarar gördüğü belirtildi.

Yerel medyada çıkan haberlerde, kara yolu ulaşımının birçok yerde kesintiye uğradığı aktarılırken, Ibar Nehri'nde su seviyesinin artması nedeniyle nehrin üzerinde kafe ve restoranların da akıntıya kapıldığı bildirildi.

Birçok yerde taşkınlar nedeniyle köprü ve yollar yıkılırken, çok sayıda kişinin tahliye edildiği ifade edildi.


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